Nie zdążyli zebrać ciał. Walki zaczęły się na nowo

Ciała na ulicach, rośnie bilans ofiar

Od soboty, gdy wybuchły walki między dwiema stronami, wywołane politycznym sporem dotyczącym włączenia RSF do regularnych sił zbrojnych, organizacje humanitarne proszą o rozejm, który umożliwiłby im dotarcie do rannych, ewakuację cywilów i zebranie zwłok leżących na ulicach. Próbę podejmowano już czterokrotnie, jednak zwykle, po krótkim okresie względnego spokoju, strony konfliktu powracały do walk, w których wykorzystywane są czołgi i dochodzi do ataków powietrznych.