W kraju panuje chaos. Premier nie może wrócić, rezygnuje

Rząd, któremu przewodniczę, złoży dymisję natychmiast po powołaniu rady przejściowej- zapowiedział we wtorek premier Haiti Ariel Henry. - Chcę podziękować narodowi Haiti za szansę, którą mi dano - dodał. Henry przebywa w Portoryko, bo nie mógł wrócić do kraju z podróży zagranicznej ze względu na panującą tam przemoc. Stanął na czele rządu po zabójstwie prezydenta Haiti Jovenela Moise w 2021 roku i choć miał pełnić swoją funkcję tymczasowo, odkładał przeprowadzenie wyborów, co wywołało gniew Haitańczyków. Jego odejścia domagały się również siejące chaos w kraju gangi.