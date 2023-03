Nie żyje Chaim Topol. Aktor znany ze "Skrzypka na dachu" miał 87 lat

Izraelski aktor teatralny i filmowy urodził się 9 września 1935 w Tel Awiwie. Początkowo występował w teatrze. Zasłynął rolą Tewjego Mleczarza w ekranizacji musicalu "Skrzypek na dachu" z 1971 r. Otrzymał za nią Złotego Globa dla najlepszego aktora w filmie komediowym lub musicalu, był też nominowany do Oscara. Widzowie pamiętają go również z jednej z części filmowych przygód Jamesa Bonda - "Tylko dla twoich oczu".

Jak przypomina "The Times of Israel", identyfikowany powszechnie z rolą Tewjego Topol, grał go również na scenach całego świata - w tym w brodwayowskiej inscenizacji w Nowym Jorku. Pożegnał się z postacią Mleczarza w 2009 roku, podczas trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Jak wylicza izraelska gazeta, przez całą swą karierę grał na scenie jako Tewje 3500 razy. Zaczynał w wieku 30 lat, używając makijażu i kostiumów, by dodać sobie lat, a zakończył występy w tej roli dobiegając 75 lat i "czerpiąc z pozornie nieskończonej studni wigoru, by wyglądać młodziej".