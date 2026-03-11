Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: wyeliminowaliśmy 60 irańskich okrętów minowych

Cieśnina Ormuz ma wyjątkowe strategiczne znaczenie (NASA)
USA zniszczyły irańskie okręty
Źródło: Reuters
Niemal wszystkie irańskie stawiacze min zostały zniszczone - przekazał prezydent USA Donald Trump. Jego zdaniem transport ropy przez cieśninę Ormuz powinien zostać wznowiony.

Amerykański prezydent został zapytany, czy nadal uważa, że tankowce powinny przepływać przez Ormuz mimo zagrożeń z Iranu.

- Myślę, że powinny. Myślę, że powinny z niej korzystać. Zobaczcie, właśnie wyeliminowaliśmy niemal wszystkie ich okręty minowe w ciągu jednej nocy. Doszliśmy do 60 [zatopionych okrętów - red.] - powiedział Trump. - Nie zdawałem sobie sprawy, że mają taką dużą marynarkę. Powiedziałbym, że jest duża i nieefektywna. Ale każdy z ich okrętów, niemal cała ich marynarka, poszła na dno - dodał.

Trump w poniedziałek wezwał w wywiadzie dla Fox News, by mimo irańskich ataków na tankowce, statki "pokazały trochę odwagi" i przepływały przez cieśninę, bo "nie ma czego się bać".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Irańskie drony odrzutowe Hadid-110 (Dalahu)
Iran pokazał nową broń. "Dla Polski to najważniejszy kierunek"
Maciej Michałek
shutterstock_1459151639_1
Ropa w górę, zbierają się ciemne chmury. "Nigdy tak bardzo nie chciałem się mylić"
Łukasz Figielski
Ropa baryłka
Uwolnią jedną trzecią rezerw. Największa taka akcja w historii
BIZNES

Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO powiadomiła w środę, że w cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Według UKMTO załodze udało się opuścić statek. Po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran, kraj ten zapowiedział blokadę Ormuzu.

Odnosząc się do doniesień o rozpoczęciu stawiania min w cieśninie przez Iran, Trump we wtorek ostrzegł Iran przed tym krokiem, grożąc jeszcze mocniejszymi atakami. W środę ponownie zagroził, że może "choćby tego popołudnia" zniszczyć pewne obiekty, bez których "nigdy nie uda się odbudować tego kraju". We wcześniejszych wypowiedziach sugerował, że chodzi o infrastrukturę energetyczną.

Prezydent USA przekonywał, że wojsko odnosi sukcesy i relacjonował swoją rozmowę z przywódcami państw G7, twierdząc, że jego rozmówcy podzielali jego podziw dla dokonań amerykańskiej armii. Twierdził jednak, że siły USA jeszcze nie dokończyły swojego dzieła w Iranie. Pytany, czy może zakończyć wojnę, pozostawiając nowego przywódcę Iranu, Modżtabę Chemeneiego u władzy, odmówił odpowiedzi.

Trzy statki zaatakowane w środę w Cieśninie Ormuz
Trzy statki zaatakowane w środę w Cieśninie Ormuz

Ceny ropy wzrosły

W związku z konfliktem i blokadą przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowej dla eksportu ropy z Zatoki Perskiej, ceny surowca wystrzeliły w poniedziałek do poziomu blisko 120 dolarów za baryłkę, choć następnie spadły do około 90 dolarów.

Rzecznik kwatery głównej irańskiej armii Ebrahim Zolfakari oświadczył w środę, że świat powinien przygotować się na ropę naftową w cenie 200 dolarów za baryłkę. Jak zaznaczył, Iran nie pozwoli, aby nawet jeden litr ropy trafił do Stanów Zjednoczonych, Izraela i ich partnerów. Wcześniej zapowiedział również ataki na instytucje finansowe i bankowe w regionie, powiązane z USA oraz Izraelem.

Kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) jednogłośnie uzgodniły tego samego dnia skierowanie na rynek 400 milionów baryłek ropy naftowej w celu obniżenia cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem.

26 min
"Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej"

Horyzont

Opracował Filip Czerwiński/ft

Źródło: PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAIranCieśnina OrmuzHandelDonald TrumpPolityka zagraniczna USARopa naftowa
Czytaj także:
imageTitle
Piłkarz zawieszony przez PZPN. Odpocznie od grania kilka lat
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta
Lubuskie
imageTitle
Prezent za 500 tysięcy euro dla Jutty Leerdam
EUROSPORT
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
WARSZAWA
imageTitle
Świątek walczy o ćwierćfinał Indian Wells
RELACJA
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
BIZNES
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Starosta miał kierować autem pod wpływem alkoholu
Olsztyn
Jeffrey Epstein
Polski wątek afery Epsteina i apel ministra. "To bardzo ważne"
Polska
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
Gawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Amerykanie ostrzegają. Iran zapowiada odwet
RELACJA
Strzykawki i igły znalezione w Rembertowie
Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku
WARSZAWA
Utrudnienia na pierwszej linii metra
"Atak grafficiarzy na pociąg metra". Cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Zatrzymany 43-latek
Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy, zatrzymali podejrzewanego
WARSZAWA
imageTitle
Deszczowy, zimny i wietrzny etap Paryż - Nicea dla Vingegaarda
EUROSPORT
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
METEO
szpital lutycka poznań
Zakażenia w szpitalu. Chorzy zostali odizolowani
Poznań
Węgry
Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
Tatiana Serwetnyk
GettyImages-2265410655
Gwiazdor "Harry'ego Pottera" i "Gwiezdnych wojen" z Orderem Imperium Brytyjskiego
Kultura i styl
Policja na miejscu ambasady USA w Oslo, przy której doszło do eksplozji
Wybuch przed ambasadą USA. Zatrzymani
Świat
Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim
Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty
WARSZAWA
Anson Boon w "Dobrym chłopcu" Jana Komasy
Francuzi "odebrali ten film bardzo na poważnie". I wiele stracili
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Wielka moc Andresena. Wybrał idealny moment
EUROSPORT
Urząd Miejski w Tczewie
Wiceprezydentka odwołana. Po informacji z sądu
Trójmiasto
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
"Otrzymaliśmy wiele głosów zaniepokojenia". Nowe oświadczenie zoo
Świat
Grupa Azoty, zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Zmiany w chemicznym gigancie
BIZNES
404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
Episkopat powołał ogólnopolską komisję do spraw pedofilii w Kościele
Polska
Wizualizacja sali koncertowej
Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię
WARSZAWA
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
METEO
Katy Perry
"Pamiętam, jak się rozpłakałam". Projektantka wygrywa przed sądem z gwiazdą
Kultura i styl
shutterstock_2580499727_1
Pomagają w treningu, zabierają sen. Niepokojące wyniki badań
Zdrowie
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica