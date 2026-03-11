USA zniszczyły irańskie okręty Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykański prezydent został zapytany, czy nadal uważa, że tankowce powinny przepływać przez Ormuz mimo zagrożeń z Iranu.

- Myślę, że powinny. Myślę, że powinny z niej korzystać. Zobaczcie, właśnie wyeliminowaliśmy niemal wszystkie ich okręty minowe w ciągu jednej nocy. Doszliśmy do 60 [zatopionych okrętów - red.] - powiedział Trump. - Nie zdawałem sobie sprawy, że mają taką dużą marynarkę. Powiedziałbym, że jest duża i nieefektywna. Ale każdy z ich okrętów, niemal cała ich marynarka, poszła na dno - dodał.

Trump w poniedziałek wezwał w wywiadzie dla Fox News, by mimo irańskich ataków na tankowce, statki "pokazały trochę odwagi" i przepływały przez cieśninę, bo "nie ma czego się bać".

Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO powiadomiła w środę, że w cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Według UKMTO załodze udało się opuścić statek. Po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran, kraj ten zapowiedział blokadę Ormuzu.

Odnosząc się do doniesień o rozpoczęciu stawiania min w cieśninie przez Iran, Trump we wtorek ostrzegł Iran przed tym krokiem, grożąc jeszcze mocniejszymi atakami. W środę ponownie zagroził, że może "choćby tego popołudnia" zniszczyć pewne obiekty, bez których "nigdy nie uda się odbudować tego kraju". We wcześniejszych wypowiedziach sugerował, że chodzi o infrastrukturę energetyczną.

Prezydent USA przekonywał, że wojsko odnosi sukcesy i relacjonował swoją rozmowę z przywódcami państw G7, twierdząc, że jego rozmówcy podzielali jego podziw dla dokonań amerykańskiej armii. Twierdził jednak, że siły USA jeszcze nie dokończyły swojego dzieła w Iranie. Pytany, czy może zakończyć wojnę, pozostawiając nowego przywódcę Iranu, Modżtabę Chemeneiego u władzy, odmówił odpowiedzi.

Trzy statki zaatakowane w środę w Cieśninie Ormuz

Ceny ropy wzrosły

W związku z konfliktem i blokadą przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowej dla eksportu ropy z Zatoki Perskiej, ceny surowca wystrzeliły w poniedziałek do poziomu blisko 120 dolarów za baryłkę, choć następnie spadły do około 90 dolarów.

Rzecznik kwatery głównej irańskiej armii Ebrahim Zolfakari oświadczył w środę, że świat powinien przygotować się na ropę naftową w cenie 200 dolarów za baryłkę. Jak zaznaczył, Iran nie pozwoli, aby nawet jeden litr ropy trafił do Stanów Zjednoczonych, Izraela i ich partnerów. Wcześniej zapowiedział również ataki na instytucje finansowe i bankowe w regionie, powiązane z USA oraz Izraelem.

Kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) jednogłośnie uzgodniły tego samego dnia skierowanie na rynek 400 milionów baryłek ropy naftowej w celu obniżenia cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem.

Opracował Filip Czerwiński/ft