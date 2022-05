Pierwszy kraj na świecie wstrzymuje połączenia lotnicze z powodu rosnących cen paliwa

Nigeryjskie linie lotnicze przerwą działalność w całym kraju do odwołania z powodu rosnących cen paliw. Na podwyżki wpływ ma rosyjska inwazja na Ukrainę. Agencja Bloomberg odnotowała, że Nigeria jest pierwszym krajem, który zdecydował się na taki krok.

Nigeryjskie linie lotnicze wstrzymają działalność od poniedziałku 9 maja do odwołania - potwierdził związek przewoźników lotniczych Airline Operators of Nigeria. Wszystko przez rosnące ceny paliwa lotniczego, które sprawiają, że biznes staje się nieopłacalny.

Reuters przypomina, że krajowe loty zostały zakłócone już w marcu, gdy niektóre linie zaczęły odwoływać rejsy, podczas gdy inne je opóźniały, argumentując to niedoborem paliwa do silników odrzutowych.

Dziennikarze opisują, że paliwo do silników w Nigerii wzrosło do cen 700 nair za litr (nieco ponad 7 złotych) ze 190 nair w krótkim okresie. Dodano do tego, że koszty godzinnego lotu wzrosły ponad dwukrotnie.