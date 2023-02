Tak działał celebryta Andrew Tate. Reuters dotarł do dokumentów sądowych

czytaj dalej

Piątek jest 345. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Po godzinie 10 czasu ukraińskiego (godz. 9 w Polsce) media w Kijowie poinformowały, że we wszystkich obwodach kraju został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. "Alarm oznacza zagrożenie uderzeniami rakietowymi i nalotami. W tym czasie konieczne jest udanie się do schroniska" - przypomniał portal Ukraińska Prawda. Niezależny białoruski kanał na Telegramie Biełaruski Hajun poinformował, że z Białorusi wystartował rosyjski myśliwiec MiG-31, zdolny do przenoszenia hipersonicznych pocisków Kindżał. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.