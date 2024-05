Cel: Woroneż M. Ukraińcy o "rekordowym locie" bojowego drona

Wywiad wojskowy Ukrainy poinformował o "rekordowym locie drona, który pokonał odległość ponad 1800 kilometrów do wrogiego obiektu". Obiektem tym ma być Woroneż M, który należy do rosyjskich stacjonarnych radarów pozahoryzontalnych w Rosji. Efekty ataku "są obecnie ustalane".

Woroneż M

Woroneż M należy do rosyjskich stacjonarnych radarów pozahoryzontalnych. Są one przeznaczone do wykrywania między innymi pocisków balistycznych i manewrujących. Radar ten ma zasięg wykrywania celów do 6 tysięcy kilometrów.