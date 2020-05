Nie żyje francuska "bojowniczka o wolność". Miała 101 lat

"Francja Was wzywa! Do broni, obywatele!"

Ojciec za swoją działalność komunistyczną został uwięziony i wysłany do obozu Auschwitz, gdzie zmarł w 1942 roku. Mąż działaczki, Henri Tanguy, zmobilizowany w 1939 roku, został skierowany do fabryki broni w pobliżu granicy z Hiszpanią. W tym czasie zmarła ich 7-miesięczna córka Francoise. Cecile postanowiła wrócić do ruchu oporu i skontaktowała się z działającym wówczas w podziemiu związkiem CGT. Pisała ulotki i artykuły do gazet podziemia. Po powrocie męża do Paryża została oficerem łącznikowym.

W nocy z 18 na 19 sierpnia 1944 roku napisała wraz z mężem ulotkę wzywającą paryżan do buntu: "Do patriotów zdolnych do noszenia broni. (…) Francja Was wzywa! Do broni, obywatele!". Pod słynnym pomnikiem lwa na Place Denfert-Rochereau jej mąż, komendant regionu paryskiego FFI, organizował powstanie. Sześć dni później paryżanie świętowali już wyzwolenie, a alianckie czołgi wjechały do stolicy.