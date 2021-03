"CBS przedstawia: Wywiad Oprah z Meghan i Harrym". Emisja w poniedziałek w TVN24

Oprah Winfrey przeprowadzi z Meghan, księżną Sussexu, obszerny wywiad, obejmujący wszystko od pierwszych chwil życia w rodzinie królewskiej przez małżeństwo, macierzyństwo, działalność filantropijną aż po to, jak radzi sobie w życiu pod ogromną presją opinii publicznej. Następnie dołączy do nich książę Harry, aby porozmawiać o swojej przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, a także nadziejach i marzeniach na przyszłość w związku z powiększającą się rodziną.