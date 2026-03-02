"Cały świat lekko zamarł. Nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski"

Jak potoczy się konflikt w Iranie? Generał Bogusław Pacek: cały świat lekko zamarł Źródło: TVN24

Donald Trump w telefonicznym wywiadzie ze stacją CNN oświadczył, że amerykańskie siły nie rozpoczęły jeszcze silnych ataków na Iran. Dodał, że ich duża fala wkrótce nadejdzie. To, jak mogą wyglądać zapowiedziane przez prezydenta USA działania, komentował w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego związany z Akademią Pożarniczą.

Według niego "wszystko zależy od oporu Iranu" oraz tego, jak długo będzie mógł on wystrzeliwać rakiety czy drony. - Atak Iranu jest dzisiaj dużym problemem dla całego regionu Bliskiego Wschodu. Nawet dla państw, które nie są atakowane - zauważył Pacek.

- Dzisiaj cały świat lekko zamarł, bo nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski. Bardzo przemyślanym i chytrym celem Iranu w moim przekonaniu jest pobudzenie radykałów (...). Chociażby takich tworów jak tak zwane Państwo Islamskie, czy wiele organizacji mniej i bardziej znanych - mówił. Dodał, że część z nich "już zaczęła działać".

"Jest już jasne, że nie mają czegoś zastępczego"

Publicysta, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski mówił natomiast o tym, jaki był jego zdaniem cel Donalda Trumpa, jeśli chodzi o przeprowadzony atak na Iran. - To jest oczywiste, że to było uderzenie, które ma doprowadzić do zmiany władzy. Amerykanie pewnie liczą, że wokół Reza Pahlaviego stworzy się nowy ośrodek rządzący, ale jest to dosyć wątpliwe - ocenił.

Reza Pahlavi jest synem obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Mohammeda Rezy Pahlaviego. Mieszka obecnie w USA. Po izraelsko-amerykańskich nalotach opublikował oświadczenie, którym stwierdził, że "pomoc, którą obiecał Irańczykom prezydent USA Donald Trump, w końcu nadeszła".

Pacek stwierdził natomiast, że Amerykanie w pewnym stopniu musieli zdawać sobie sprawę, iż zlikwidowanie przywódców politycznych Iranu niewiele da. - Dzisiaj jest już jasne, że nie mają czegoś zastępczego - dodał.

Zdaniem generała Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanjahu "są ostatnimi, którzy mogą przekonać społeczeństwo dzisiejszego Iranu do tego, żeby wzięło władzę w swoje ręce". - Dla nich to jest ktoś, kto bombarduje w tej chwili ich domy albo ich sąsiedztwa - dodał.

OGLĄDAJ: Gen. Bogusław Pacek: celem Iranu jest pobudzenie radykałów