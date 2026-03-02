Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
KROPKA NAD I

"Cały świat lekko zamarł. Nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski"

Jerzy Marek Nowakowski i Bogusław Pacek
Jak potoczy się konflikt w Iranie? Generał Bogusław Pacek: cały świat lekko zamarł
Źródło: TVN24
To oczywiste, że było to uderzenie, które ma doprowadzić do zmiany władzy - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 były ambasador RP na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski. To, jakie konsekwencje będzie miał atak na Iran, komentował też generał Bogusław Pacek.

Donald Trump w telefonicznym wywiadzie ze stacją CNN oświadczył, że amerykańskie siły nie rozpoczęły jeszcze silnych ataków na Iran. Dodał, że ich duża fala wkrótce nadejdzie. To, jak mogą wyglądać zapowiedziane przez prezydenta USA działania, komentował w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego związany z Akademią Pożarniczą.

Według niego "wszystko zależy od oporu Iranu" oraz tego, jak długo będzie mógł on wystrzeliwać rakiety czy drony. - Atak Iranu jest dzisiaj dużym problemem dla całego regionu Bliskiego Wschodu. Nawet dla państw, które nie są atakowane - zauważył Pacek.

Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

- Dzisiaj cały świat lekko zamarł, bo nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski. Bardzo przemyślanym i chytrym celem Iranu w moim przekonaniu jest pobudzenie radykałów (...). Chociażby takich tworów jak tak zwane Państwo Islamskie, czy wiele organizacji mniej i bardziej znanych - mówił. Dodał, że część z nich "już zaczęła działać".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran

"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran

USA i Iran sięgnęły po nowe rodzaje uzbrojenia

USA i Iran sięgnęły po nowe rodzaje uzbrojenia

Maciej Michałek

"Jest już jasne, że nie mają czegoś zastępczego"

Publicysta, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski mówił natomiast o tym, jaki był jego zdaniem cel Donalda Trumpa, jeśli chodzi o przeprowadzony atak na Iran. - To jest oczywiste, że to było uderzenie, które ma doprowadzić do zmiany władzy. Amerykanie pewnie liczą, że wokół Reza Pahlaviego stworzy się nowy ośrodek rządzący, ale jest to dosyć wątpliwe - ocenił.

Reza Pahlavi jest synem obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Mohammeda Rezy Pahlaviego. Mieszka obecnie w USA. Po izraelsko-amerykańskich nalotach opublikował oświadczenie, którym stwierdził, że "pomoc, którą obiecał Irańczykom prezydent USA Donald Trump, w końcu nadeszła".

Pacek stwierdził natomiast, że Amerykanie w pewnym stopniu musieli zdawać sobie sprawę, iż zlikwidowanie przywódców politycznych Iranu niewiele da. - Dzisiaj jest już jasne, że nie mają czegoś zastępczego - dodał.

Zdaniem generała Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanjahu "są ostatnimi, którzy mogą przekonać społeczeństwo dzisiejszego Iranu do tego, żeby wzięło władzę w swoje ręce". - Dla nich to jest ktoś, kto bombarduje w tej chwili ich domy albo ich sąsiedztwa - dodał.

OGLĄDAJ: Gen. Bogusław Pacek: celem Iranu jest pobudzenie radykałów
pc

Gen. Bogusław Pacek: celem Iranu jest pobudzenie radykałów

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikty zbrojne IranuIrański program atomowyNapięcie USA - IranUSA - IranDonald TrumpBliski Wschód
Czytaj także:
Amerykański atak na Teheran. Zdjęcie z 1 marca 2026 roku
Izraelskie wojsko: rozpoczęliśmy nową falę ataków na Teheran
RELACJA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz w USA: potrzebujemy przyspieszenia
Polska
imageTitle
Kolejna sensacyjna porażka Realu. Rywal czekał na to 18 lat
EUROSPORT
imageTitle
Jednak nie będzie mistrzostw świata na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Eksplozja w Teheranie. Zdjęcie z 2 marca 2026 roku
Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA
Świat
imageTitle
Zakrywanie ust. To może wkrótce kończyć się czerwoną kartką
EUROSPORT
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
BIZNES
imageTitle
Płakała raz po raz. "Miałam dość mężczyzn"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Ogłoszą kandydata PiS na premiera. Znamy datę
Polska
Gęsta mgła
Mglista noc i poranek. IMGW ostrzega
METEO
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
WARSZAWA
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków
BIZNES
imageTitle
Przepych, elegancja i zabytkowe Ferrari. Sekretny ślub gwiazdy Formuły 1
EUROSPORT
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
WARSZAWA
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
BIZNES
Kropka nad i
Polka w Katarze: Nastroje są różne. Wszyscy po prostu czekają
KROPKA NAD I
imageTitle
Zabójczy Grzybek. Dublet obrońcy dał wygraną Zagłębiu
EUROSPORT
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
BIZNES
Pustki w Dubaju, 1 marca 2026 roku
Konsul Polski w ZEA: ambasada pracuje w trybie kryzysowym
Świat
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
BIZNES
Protest wspierający Iran odbył się m.in. w Manili na Filipinach
"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran
Świat
imageTitle
Walka na całego o ekstraklasę. Zwycięski gol w 90. minucie
EUROSPORT
imageTitle
Mundial w USA jak igrzyska w Berlinie? Ostry komentarz właściciela Pogoni
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
W Cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"
Świat
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
WARSZAWA
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
BIZNES
Donald Trump
Trump zaprosił Polaka na scenę. "Dziękuję, Karol"
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuowano blisko pięćset osób
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica