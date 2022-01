Nie żyje Calisto Tanzi, twórca potęgi firmy Parmalat, który doprowadził do jej upadku. To było największe bankructwo w powojennej Europie

Biznesmen Calisto Tanzi, który przekształcił małą rodzinną firmę mleczarską w międzynarodową potęgę spożywczą Parmalat, zmarł w sobotę w wieku 83 lat. Wskutek upadku kontrolowanej przez niego firmy straty poniosło 35 tysięcy akcjonariuszy. Była to najsłynniejsza afera finansowa w ostatnich latach we Włoszech.

Jak upadł Parmalat

Parmalat upadł w 2003 roku, kiedy w jego bilansie odkryto dziurę o wartości 14 miliardów euro, wymazując oszczędności tysięcy drobnych inwestorów. Było to największe bankructwo w powojennej Europie.

W chwili upadku Parmalat zatrudniał 36 tysięcy ludzi w 30 krajach. Pieniądze straciło 35 tysięcy osób, które zainwestowały w papiery firmy. Bankructwo odbiło się głośnym echem w bankowości, sporcie, turystyce i rozrywce. Okazało się, że firma od lat zawyżała zyski, a upadek wywołał na całym świecie pozwy do sądów przeciwko dziesiątkom banków.

Tanzi został oskarżony o sprzeniewierzenie setek milionów euro oraz doprowadzenie do upadku koncernu o wartości 14 miliardów euro, a następnie skazany na więzienie.

Calisto Tanzi - kim był

Kryzys wybuchł w 2003 r., kiedy firma stwierdziła, że ​​konto bankowe o wartości czterech miliardów euro należące do jednostki z Kajmanów nie istnieje, co zmusiło zarząd do ubiegania się o ochronę przed upadłością. Wówczas wszczęto dochodzenie w sprawie oszustw kryminalnych.