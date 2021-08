"Ibizagate". Były wicekanclerz Austrii z wyrokiem

W maju 2019 roku skandal polityczny na Ibizie ("Ibizagate") doprowadził do zerwania koalicji między Austriacką Partią Ludową (OVP) a Wolnościową Partią Australii (FPO) i przedterminowych wyborów w Austrii. Aferę wywołało nakręcone przez prywatnego detektywa wideo, które pokazywało jak Heinz-Christiane Strache, podczas spotkania zorganizowanego w hotelu na Ibizie w 2017 roku, obiecywał kontrakty rządowe i inne korzyści w zamian za wsparcie swojej kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Rozważali szereg inwestycji

Uczestnicy tego kilkugodzinnego spotkania rozważali szereg "inwestycji", z których część była niezgodna z prawem. Strache radził też rozmówczyni, jak najlepiej przekazać jego partii fundusze z pominięciem przepisów, proponował, by korzystać ze stowarzyszeń użyteczności publicznej jako pośrednika. Strache twierdził, że kilka osób wpłaciło w ten sposób kwoty od pół miliona do dwóch milionów euro.

Prywatna klinika urody

Podczas procesu wypłynęła też sprawa prywatnej kliniki urody z Wiednia, której właściciel – dzięki wpłatom na rzecz FPO w latach 2016-17 i dojściu do zaufanych osób z kręgu Strachego – uzyskał dostęp do państwowego funduszu finansowania placówek medycznych i refundacji usług. Sprawę tę załatwił Strache po wyborach w 2018 roku, już jako wicekanclerz.

Gudenus, współuczestnik rozmów na Ibizie, został skazany za przekupstwo na rok w zawieszeniu. Zarówno on, jak i Strache, nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Kary za przyjmowanie łapówek wynoszą w Austrii od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia.