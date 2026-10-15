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Świat

Benjamin Netanjahu pozwany przez byłego szefa izraelskiego kontrwywiadu

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Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Antony Loewenstein: Benjamin Netanjahu przez lata godził się na finansowanie Hamasu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ABIR SULTAN/PAP/EPA
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Były szef izraelskiego kontrwywiadu Ronen Bar pozwał premiera Benjamina Netanjahu o zniesławienie, zarzucając mu próbę przerzucenia odpowiedzialności za atak Hamasu z 7 października 2023 roku. Bar przedstawił dowody, że służba wielokrotnie ostrzegała premiera przed zagrożeniem.

Jak opisuje dziennik "Haarec", pozew o odszkodowanie w wysokości 3 milionów szekli (3,8 miliona złotych) dotyczy wpisu Benjamina Netanjahu w serwisie X z 28 września. Premier oskarżył Ronena Bara o zatajenie informacji wywiadowczych i zaniedbania przed atakiem Hamasu, w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych.

Były szef kontrwywiadu (Szin Betu) przedstawił dokumenty dotyczące ponad 20 ostrzeżeń, które przekazał Netanjahu w ciągu roku poprzedzającego atak. Bar uprzedzał między innymi przed zagrożeniem ze Strefy Gazy i proponował wyprzedzające uderzenia na przywódców Hamasu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Źródło zdjęcia: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Według Bara premier ignorował te ostrzeżenia, ponieważ dążył do utrzymania spokoju w Strefie Gazy za wszelką cenę, co pozwoliło Hamasowi rozbudowywać potencjał militarny. 

Bar zakwestionował też twierdzenia Netanjahu, że Szin Bet nie poinformował kancelarii o zagrożeniu przed atakiem. Według przedstawionych dokumentów służba przekazywała ostrzeżenia już na trzy godziny przed atakiem.

Były szef Szin Betu wzywa Netanjahu do ujawnienia dokumentów

Jednocześnie były szef kontrwywiadu po raz kolejny przyznał, że Szin Bet ponosi odpowiedzialność za niewykrycie przygotowań do ataku i jego terminu. Podkreślił, że z tego powodu podał się do dymisji.

Po 7 października izraelska armia i służby przyznały, że nie zdołały zapobiec napaści Hamasu i w następstwie wewnętrznych dochodzeń ze stanowisk odeszli między innymi szefowie sztabu oraz inni wysocy rangą dowódcy.

Wciąż nie rozliczono jednak politycznych zaniedbań, które poprzedziły atak. Netanjahu sprzeciwia się powołaniu niezależnej państwowej komisji śledczej.

Bar wezwał Netanjahu do ujawnienia dokumentów dotyczących tragicznych wydarzeń i rezygnacji z powoływania się na immunitet. Zaznaczył też, że prawda powinna zostać ujawniona przed sądem.

Źródło: PAP
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Tagi:
IzraelBenjamin NetanjahuSzin Bet
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