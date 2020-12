Były szef CIA: izraelskie informacje wywiadowcze pomogły zabić Osamę bin Ladena

John Brennan, były szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, w wywiadzie dla izraelskiego dziennika "Haarec" stwierdził, że informacje dostarczone przez izraelskie służby wywiadowcze przyczyniły się do sukcesu operacji zabicia byłego przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena.

"To była operacja amerykańska, ale informacje wywiadowcze, które przyczyniły się do ostatecznego nalotu na ten dom w Pakistanie, były wynikiem wielu, wielu lat pracy" - twierdzi były szef CIA John Brennan. "Wśród tysięcy fragmentów informacji wywiadowczych były te, które dostarczyli Izraelczycy w wyniku ich operacji wywiadowczych. Była to więc wielka, wielka układanka, którą złożono, a jak wiadomo, Izrael zawsze był jednym z głównych dostawców elementów układanek dla amerykańskiego wywiadu" - wyjaśnia dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach 2013-2017.