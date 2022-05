Igor Striełkow krytykuje Siergieja Szojgu

Były "minister obrony" separatystycznej tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej Igor Striełkow oskarżył rosyjskiego odpowiednika Siergieja Szojgu o "przestępcze zaniedbanie" w związku z fiaskiem kampanii wojskowej w Ukrainie. - Nie mam powodu oskarżać go o zdradę, ale mogę go o to podejrzewać - dodał znany doniecki separatysta.