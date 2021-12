"Nie dano mi więcej niż dwie minuty". Były prezydent Afganistanu wspomina ucieczkę z kraju

Na początku września Ghani opublikował oświadczenie, w którym wyjaśniał powody opuszczenia kraju. "Wyjechałem za namową pałacowej ochrony, która poradziła mi, żebym nie ryzykował. Przekonywano mnie, że rozpocznie się ta sama przerażająca walka uliczna, która miała miejsce podczas wojny domowej w latach dziewięćdziesiątych" - pisał. Zapewniał, że opuszczenie Kabulu było najtrudniejszą decyzją w jego życiu, ale wierzył, że to jedyny sposób, aby zapobiec walkom i uratować Kabul oraz sześć milionów mieszkańców miasta.

"To było naprawdę nagłe"

Ghani udzielił teraz pierwszego po ucieczce wywiadu dla stacji BBC Radio 4. Po ponad trzech miesiącach od tych wydarzeń wspomniał, że 15 sierpnia, gdy się obudził, nie miał pojęcia, że to będzie jego ostatni dzień w Afganistanie. Jak mówił, zdał sobie z tego sprawę dopiero siedząc na pokładzie samolotu, który wylatywał z Kabulu.

Zwrócił uwagę, że na początku dnia talibowie zgodzili się nie wchodzić do stolicy. - Dwie godziny później twierdzenia te były już nieaktualne - powiedział. - Dwie różne frakcje zbliżały się z dwóch różnych stron. Zagrożenie konfliktem, który zniszczy kilkumilionowe miasto, było ogromne- wspomniał.

W tamtym momencie - jak opisał - zgodził się, aby jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego wraz z żoną opuścił Kabul. Sam potem czekał na samochód, który miał go zabrać do resortu obrony.