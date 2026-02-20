Logo strona główna
Świat

Co teraz czeka byłego księcia? Śledztwo musi wyjaśnić cztery kwestie

Książę Andrzej
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu
Źródło: TVN24
Andrzej Mountbatten-Windsor, młodszy brat króla Karola III, został w czwartek rano zatrzymany i przesłuchany pod zarzutem "nadużycia publicznego stanowiska". Po 11 godzinach opuścił komisariat policji. Co go teraz czeka? Na jakich kwestiach skupi się śledztwo policji? Prawnik wskazuje na cztery zasadnicze pytania.

Były książę został zatrzymany w czwartek pod zarzutem nadużyć w sprawowaniu urzędu publicznego. Przewieziono go na komisariat policji w Norfolk i przesłuchano. Według informacji brytyjskich mediów Andrzej Mountbatten-Windsor konsekwentnie i stanowczo zaprzecza stawianym mu zarzutom. W czwartek wieczorem został zwolniony z aresztu na czas śledztwa. Tymczasem w jego byłym domu w Royal Lodge są kontynuowane przeszukania.

Według informacji mediów ani król, ani Pałac Buckingham nie zostali wcześniej poinformowani przez policję o zamiarze zatrzymania Mountbatten-Windsora. Karol III w czwartek przekazał w oświadczeniu, że "z najgłębszym zaniepokojeniem przyjął wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach o nadużycia władzy publicznej".

Co się teraz wydarzy z byłym księciem Andrzejem

Po 11 godzinach spędzonych na komisariacie w Aylsham młodszy brat króla został wypuszczony na wolność. Jego zdjęcie na tylnym siedzeniu samochodu opublikował Reuters.

Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu na policyjnym komisariacie
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu na policyjnym komisariacie
Źródło: Reuters

Co się teraz wydarzy z byłym księciem Andrzejem? "Zazwyczaj w przypadku aresztowań związanych z przestępstwami białych kołnierzyków, osoby są przetrzymywane przez kilka godzin w celu przeszukania i wstępnego przesłuchania. Zwolnienie na czas śledztwa nie wyklucza dalszego przesłuchania w późniejszym terminie" - twierdzi BBC.

Jak dodaje portal, "w pewnym momencie Prokuratura Koronna i Policja Doliny Tamizy będą musiały podjąć decyzję, czy oskarżyć brata króla o nadużycie władzy publicznej". Mogą jednak "minąć tygodnie", zanim zostaną podjęte decyzje.

Policja prowadzi przeszukania

W czwartek rano Policja Doliny Tamizy poinformowała, że ​​"przeprowadzi przeszukania adresów w Berkshire i Norfolk". Przed zatrzymaniem Mountbatten-Windsora zauważono nieoznakowane pojazdy policyjne wjeżdżające na teren posiadłości Sandringham w Norfolk. Tam właśnie zatrzymano byłego księcia. Po jego uwolnieniu wieczorem policja poinformowała, że ​​przeszukania w Norfolk "zakończyły się".

Policjant przed rezydencją Wood Farm w hrabstwie Norfolk
Policjant przed rezydencją Wood Farm w hrabstwie Norfolk
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Jak informuje BBC, w ostatnich tygodniach były książę mieszkał tymczasowo w tej posiadłości, ponieważ w jego rezydencji Marsh Farm trwa remont.

Od piątkowego poranka policja przeszukuje Windsor Great Park na granicy hrabstw Berkshire i Surrey w Anglii. Park przylega do prywatnego Home Park przy zamku Windsor, który jest jedną z rezydencji króla Karola III. Andrzej Mountbatten-Windsor do niedawna mieszkał na terenie tej rozległej posiadłości.

Dal Babu, były szef policji metropolitalnej, powiedział w wywiadzie dla BBC News, że zatrzymanie brata króla umożliwi funkcjonariuszom "dostęp do sprzętu komputerowego, plików, zdjęć i innych dowodów". Dodał, że będą mogli "przeprowadzać przeszukania wszelkich nieruchomości, których jest właścicielem lub które zajmuje, albo wszelkich innych nieruchomości, które kontroluje, więc niewykluczone, że przeszukania odbędą się również w innych obszarach".

Dlaczego Andrzej został zatrzymany?

Mountbatten-Windsor został zatrzymany w czwartek około godziny 8.00 czasu lokalnego. Do zatrzymania doszło po tym, jak Policja Doliny Tamizy poinformowała, że ​​rozpatruje skargę dotyczącą rzekomego udostępniania poufnych materiałów przez byłego księcia nieżyjącemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi.

BBC podkreśla, że "nie zna szczegółów zarzutów o niewłaściwe postępowanie w związku z pełnieniem funkcji publicznej, które są przedmiotem dochodzenia. Jednak wcześniej zgłaszane zarzuty obejmowały m.in. udostępnianie raportów z wizyt handlowych, przekazywanie poufnych informacji na temat inwestycji w Afganistanie oraz przekazywanie informacji z Ministerstwa Skarbu osobistemu kontaktowi biznesowemu".

Cztery główne pytania

Dominic Casciani, korespondent prawny BBC News, wyjaśnił w portalu, że "nadużycie władzy publicznej to zarzut, że ktoś świadomie dopuścił się poważnego wykroczenia, działając w imieniu społeczeństwa brytyjskiego".

Casciani wskazuje na cztery "elementy", które policja musi przedstawić, aby udowodnić, że do przestępstwa doszło. Po pierwsze, że podejrzany był "funkcjonariuszem publicznym" i że "dany incydent wiarygodnie wpisywał się w zakres jego obowiązków". Po drugie, że "umyślnie" zaniedbał swoje obowiązki lub celowo dopuścił się innego niewłaściwego zachowania". Po trzecie: że jego działanie było "nadużyciem zaufania publicznego". Po czwarte: że działał "bez rozsądnego wytłumaczenia lub uzasadnienia".

Jaka kara za nadużycie władzy publicznej

Jaka kara grozi byłemu księciu? Jak pisze "Guardian", nadużycie władzy publicznej "teoretycznie może skutkować karą dożywotniego pozbawienia wolności", ale "w rzeczywistości, jeśli proces zakończy się sukcesem, wyroki są zazwyczaj znacznie krótsze". Dziennik podkreśla, jak "znaczące jest to, że w ogóle [Mountbatten-Windsor - red.] został zatrzymany", dodając, że taki krok "mógłby być mniej prawdopodobny, gdyby nie stracił pozycji członka rodziny królewskiej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"

Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"

BIZNES

Karol III: sprawa zostanie zbadana w odpowiedni sposób

Król Karol III w swoim oświadczeniu stwierdził: "Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy. Jak już wcześniej powiedziałem, mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie i współpracę. Powiedzmy to jasno: prawo musi działać w swoim tempie. W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Oskarżyła Andrzeja o napaść seksualną. Jest oświadczenie rodziny

Oskarżyła Andrzeja o napaść seksualną. Jest oświadczenie rodziny

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: BBC, Guardian, .pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

