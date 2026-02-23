Logo strona główna
Świat

"Zgadzam się". Premier Australii popiera kolejny krok w sprawie byłego księcia

Książę Andrzej
"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem
Źródło: TVN24
Nawiązując do oświadczenia wydanego w czwartek przez króla Karola III, premier Australii w liście do Keira Starmera zadeklarował poparcie dla usunięcie byłego księcia Andrzeja z linii sukcesji. W tej sprawie muszą wypowiedzieć się też inne państwa, których głową jest brytyjski monarcha.

W piątek brytyjskie media podały, że rząd rozważa złożenie projektu ustawy, która usunęłaby młodszego brata króla Karola III z linii sukcesji. Taki krok wymagałby jednak konsultacji z państwami, które uznają brytyjskiego monarchę za głowę swojego państwa, będąc jednocześnie członkami Wspólnoty Narodów. W sprawie Andrzeja Mountbatten-Windsora wypowiedzieć muszą się więc: Australia, Antigua i Barbuda, Bahamy, Belize, Kanada, Grenada, Jamajka, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona oraz Tuvalu.

Zarzuty dla byłego księcia

Usunięcie byłego księcia, po utracie tytułów znanego jako Andrzej Mountbatten-Windsor, ma związek z jego zatrzymaniem w czwartek w następstwie doniesień sugerujących, iż w czasie gdy był on przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu, przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście, skazanemu za przestępstwa seksualne.

"W świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Andrzeja Mountbatten-Windsora piszę, aby potwierdzić, że mój rząd zgodzi się na każdą propozycję usunięcia go z linii sukcesji królewskiej. Zgadzam się z Jego Wysokością [Karolem III - red. ], że prawo musi teraz zostać w pełni zastosowane i musi zostać przeprowadzone pełne, rzetelne i właściwe śledztwo. Są to ciężkie zarzuty i Australijczycy traktują je poważnie” - napisał Albanese, nawiązując do oświadczenia wydanego w czwartek przez Karola III.

Znaczenie głównie symboliczne

Australia jest pierwszym z 14 państw, które zadeklarowało poparcie dla usunięcia Andrzeja z linii sukcesji. Taki krok miałby znaczenie głównie symboliczne, bo Mountbatten-Windsor na liście sukcesji jest na ósmym miejscu - za następcą tronu księciem Williamem, trójką jego dzieci, księciem Harrym i dwójką jego dzieci. Zatem prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek mógłby objąć tron, jest znikome.

Brytyjska rodzina królewska. Linia sukcesji do brytyjskiego tronu (2023)
Brytyjska rodzina królewska. Linia sukcesji do brytyjskiego tronu (2023)
Źródło: PAP/Reuters

Albanese, który osobiście jest zwolennikiem przekształcenia Australii w republikę, powiedział w piątek, że jego rząd nie planuje przeprowadzać nowego referendum w tej sprawie.

Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
"Napalony Andy" się doigrał. "Najkrócej można to wyrazić jednym zdaniem"
Marcin Złotkowski
Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Milczeli na temat zatrzymania byłego księcia. Jedno zdanie zwróciło uwagę
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
BIZNES

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andy Rain/EPA/PAP

AustraliaWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaKról Karol III
