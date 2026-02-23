"Zgadzam się". Premier Australii popiera kolejny krok w sprawie byłego księcia

"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem Źródło: TVN24

W piątek brytyjskie media podały, że rząd rozważa złożenie projektu ustawy, która usunęłaby młodszego brata króla Karola III z linii sukcesji. Taki krok wymagałby jednak konsultacji z państwami, które uznają brytyjskiego monarchę za głowę swojego państwa, będąc jednocześnie członkami Wspólnoty Narodów. W sprawie Andrzeja Mountbatten-Windsora wypowiedzieć muszą się więc: Australia, Antigua i Barbuda, Bahamy, Belize, Kanada, Grenada, Jamajka, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona oraz Tuvalu.

Zarzuty dla byłego księcia

Usunięcie byłego księcia, po utracie tytułów znanego jako Andrzej Mountbatten-Windsor, ma związek z jego zatrzymaniem w czwartek w następstwie doniesień sugerujących, iż w czasie gdy był on przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu, przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście, skazanemu za przestępstwa seksualne.

"W świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Andrzeja Mountbatten-Windsora piszę, aby potwierdzić, że mój rząd zgodzi się na każdą propozycję usunięcia go z linii sukcesji królewskiej. Zgadzam się z Jego Wysokością [Karolem III - red. ], że prawo musi teraz zostać w pełni zastosowane i musi zostać przeprowadzone pełne, rzetelne i właściwe śledztwo. Są to ciężkie zarzuty i Australijczycy traktują je poważnie” - napisał Albanese, nawiązując do oświadczenia wydanego w czwartek przez Karola III.

Znaczenie głównie symboliczne

Australia jest pierwszym z 14 państw, które zadeklarowało poparcie dla usunięcia Andrzeja z linii sukcesji. Taki krok miałby znaczenie głównie symboliczne, bo Mountbatten-Windsor na liście sukcesji jest na ósmym miejscu - za następcą tronu księciem Williamem, trójką jego dzieci, księciem Harrym i dwójką jego dzieci. Zatem prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek mógłby objąć tron, jest znikome.

Brytyjska rodzina królewska. Linia sukcesji do brytyjskiego tronu (2023) Źródło: PAP/Reuters

Albanese, który osobiście jest zwolennikiem przekształcenia Australii w republikę, powiedział w piątek, że jego rząd nie planuje przeprowadzać nowego referendum w tej sprawie.

Opracował Maciej Wacławik / az