W mailu z 12 sierpnia 2010 roku Jeffrey Epstein napisał do Andrzeja, że ma "przyjaciółkę, z którą (Andrzej - red.) mógłby chcieć pójść na obiad" i która będzie w Londynie. W odpowiedzi były książę napisał, że "byłby zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać". Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji. Określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres mailowy Andrzeja.

Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham.

Zdjęcie Andrzeja

Wśród opublikowanych w sobotę dokumentów są też zdjęcia, na których Andrzej Mountbatten-Windsor pochyla się nad nieznaną osobą płci żeńskiej, która leży na podłodze. Jej twarz jest ocenzurowana, nieznany jest też jej wiek.

Andrzej Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina Źródło: DOJ/Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Forum

Andrzej ma zostać formalnie pozbawiony tytułów

Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 roku. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: "Będziemy musieli porozmawiać na osobności".

Andrzej odpowiedział: "Możemy zjeść kolację w Pałacu Buckingham i spędzić dużo czasu na osobności". Dwa dni później dodał: "Bardzo się cieszę, że się spotkamy w PB (Pałacu Buckingham - red). Przyjdź, z kim chcesz, będę miał czas mniej więcej od 16 do 20".

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Potem postawiono mu poważniejsze zarzuty, dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor musiał opuścił Pałac Buckingham i zobowiązał się do nieużywania swoich tytułów. W piątek król Karol III wszczął formalny proces pozbawienia go tych honorów.

