W mailu z 12 sierpnia 2010 roku Jeffrey Epstein napisał do Andrzeja, że ma "przyjaciółkę, z którą (Andrzej - red.) mógłby chcieć pójść na obiad" i która będzie w Londynie. W odpowiedzi były książę napisał, że "byłby zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać". Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji. Określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres mailowy Andrzeja.
Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham.
Zdjęcie Andrzeja
Wśród opublikowanych w sobotę dokumentów są też zdjęcia, na których Andrzej Mountbatten-Windsor pochyla się nad nieznaną osobą płci żeńskiej, która leży na podłodze. Jej twarz jest ocenzurowana, nieznany jest też jej wiek.
Andrzej ma zostać formalnie pozbawiony tytułów
Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 roku. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: "Będziemy musieli porozmawiać na osobności".
Andrzej odpowiedział: "Możemy zjeść kolację w Pałacu Buckingham i spędzić dużo czasu na osobności". Dwa dni później dodał: "Bardzo się cieszę, że się spotkamy w PB (Pałacu Buckingham - red). Przyjdź, z kim chcesz, będę miał czas mniej więcej od 16 do 20".
Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Potem postawiono mu poważniejsze zarzuty, dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.
Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor musiał opuścił Pałac Buckingham i zobowiązał się do nieużywania swoich tytułów. W piątek król Karol III wszczął formalny proces pozbawienia go tych honorów.
