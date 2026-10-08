Świat Brytyjska policja wydała oświadczenie w sprawie przeszukań u byłego księcia Andrzeja Oprac. Filip Czerwiński |

Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu (wideo z lutego 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Andrzej Mountbatten-Windsor - młodszy brat króla Karola III, który wcześniej był księciem Yorku - został zatrzymany w lutym pod zarzutem "nadużycia publicznego stanowiska". Wówczas w nieruchomościach w Sandringham we wschodniej Anglii i Windsorze przeprowadzono przeszukania.

Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu Źródło zdjęcia: Reuters

Mountbatten-Windsor złożył wniosek o uchylenie nakazów przeszukania, a lokalna policja przyznała teraz, iż nie zostały one prawidłowo wydane.

- Akceptujemy stanowisko, że pierwotna decyzja sądu o wydaniu nakazów na podstawie wskazanych przepisów była błędna i dlatego musi ona zostać prawnie uchylona - powiedział rzecznik policji w Thames Valley.

- Obecnie trwają postępowania sądowe mające na celu ustalenie, jak należy postępować z materiałami zabezpieczonymi podczas przeszukań i czy możemy je legalnie zatrzymać na potrzeby prowadzonego śledztwa - dodał rzecznik.

Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina Źródło zdjęcia: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Wciąż trwa dochodzenie w sprawie byłego księcia Andrzeja

Policja podkreśliła, że ​​śledztwo, które rozpoczęło się po ujawnieniu przez Departament Sprawiedliwości USA milionów dokumentów dotyczących zmarłego amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, nadal trwa.

Śledztwo dotyczy przekazania poufnych dokumentów rządowych zmarłemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi w czasie, gdy książę Andrzej, w latach 2001-2011, pełnił funkcję brytyjskiego przedstawiciela handlowego. Drugi syn zmarłej królowej Elżbiety utrzymuje, że nie dopuścił się nieprawidłowości, zadając się z Epsteinem. Jednocześnie twierdzi, że żałuje ich przyjaźni.

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Aresztowanie Mountbattena-Windsora i gniew opinii publicznej wywołany jego relacją z Epsteinem postawiły brytyjską rodzinę królewską w obliczu jednego z najgorszych kryzysów od 90 lat. W zeszłym roku brat Karola III został pozbawiony wszelkich tytułów.