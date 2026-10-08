Brytyjska policja wydała oświadczenie w sprawie przeszukań u byłego księcia Andrzeja
Andrzej Mountbatten-Windsor - młodszy brat króla Karola III, który wcześniej był księciem Yorku - został zatrzymany w lutym pod zarzutem "nadużycia publicznego stanowiska". Wówczas w nieruchomościach w Sandringham we wschodniej Anglii i Windsorze przeprowadzono przeszukania.
Mountbatten-Windsor złożył wniosek o uchylenie nakazów przeszukania, a lokalna policja przyznała teraz, iż nie zostały one prawidłowo wydane.
- Akceptujemy stanowisko, że pierwotna decyzja sądu o wydaniu nakazów na podstawie wskazanych przepisów była błędna i dlatego musi ona zostać prawnie uchylona - powiedział rzecznik policji w Thames Valley.
- Obecnie trwają postępowania sądowe mające na celu ustalenie, jak należy postępować z materiałami zabezpieczonymi podczas przeszukań i czy możemy je legalnie zatrzymać na potrzeby prowadzonego śledztwa - dodał rzecznik.
Wciąż trwa dochodzenie w sprawie byłego księcia Andrzeja
Policja podkreśliła, że śledztwo, które rozpoczęło się po ujawnieniu przez Departament Sprawiedliwości USA milionów dokumentów dotyczących zmarłego amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, nadal trwa.
Śledztwo dotyczy przekazania poufnych dokumentów rządowych zmarłemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi w czasie, gdy książę Andrzej, w latach 2001-2011, pełnił funkcję brytyjskiego przedstawiciela handlowego. Drugi syn zmarłej królowej Elżbiety utrzymuje, że nie dopuścił się nieprawidłowości, zadając się z Epsteinem. Jednocześnie twierdzi, że żałuje ich przyjaźni.
Aresztowanie Mountbattena-Windsora i gniew opinii publicznej wywołany jego relacją z Epsteinem postawiły brytyjską rodzinę królewską w obliczu jednego z najgorszych kryzysów od 90 lat. W zeszłym roku brat Karola III został pozbawiony wszelkich tytułów.