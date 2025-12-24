Logo strona główna
Świat

Były komisarz UE z zakazem wjazdu do USA, w tle oskarżenia o cenzurę. "Forma zastraszania"

Thierry Breton
Trump: wprowadziliśmy więcej pozytywnych zmian niż jakakolwiek inna administracja
Źródło: TVN24
Były unijny komisarz Thierry Breton i czterech szefów organizacji pozarządowych dostało zakaz wjazdu do USA. Wszyscy są związani ze zwalczaniem nienawiści i dezinformacji w internecie. Decyzja administracji Donalda Trumpa spotkała się z szeroką krytyką.

W opublikowanym we wtorek przez amerykański resort komunikacie poinformowano, że restrykcjami wizowymi objętych zostało pięć osób. Określono je mianem "radykalnych aktywistów". Stwierdzono również, że są to osoby, które "prowadzą zorganizowane działania, by zmusić amerykańskie platformy do cenzurowania (...) i tłumienia amerykańskich punktów widzenia".

Stacja BBC podała, że jedną z osób objętych amerykańskimi sankcjami jest Thierry Breton, komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego w latach 2019-24. Departament Stanu zarzuca mu, że był on pomysłodawcą unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA), którego celem jest między innymi zwalczanie dezinformacji, zwiększanie przejrzystości dotyczącej umieszczania reklam oraz wzmacnianie praw użytkowników sieci. DSA obowiązuje w UE od lutego 2024 roku.

W reakcji na decyzję Departamentu Stanu Breton zamieścił na swoim kanale na platformie X wpis o treści: "Do naszych amerykańskich przyjaciół: cenzura nie jest tam, gdzie myślicie".

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

Gabriela Sieczkowska
"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

Michał Istel

Kto jeszcze został objęty sankcjami wizowymi?

Na liście osób objętych sankcjami znalazło się również dwoje Brytyjczyków: Imran Ahmed, dyrektor naczelny Centrum Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej (Centre for Countering Digital Hate, CCDH) oraz Clare Melford, która kieruje Globalnym Indeksem Dezinformacji (Global Disinformation Index, GDI).

Podsekretarz stanu USA Sarah B. Rogers oskarżyła GDI o wykorzystywanie pieniędzy amerykańskich podatników "do nawoływania do cenzury i umieszczania amerykańskiej (...) prasy na czarnej liście". Rzecznik organizacji powiedział w rozmowie z BBC, że "ogłoszone sankcje wizowe stanowią autorytarny atak na wolność słowa i rażący akt cenzury rządowej".

Zakazy władz w Waszyngtonie objęły również Annę-Lenę von Hodenberg i Josephine Ballon z HateAid, niemieckiej organizacji, która - według Departamentu Stanu - pomagała w egzekwowaniu DSA. W oświadczeniu przekazanym BBC obie dyrektorki zadeklarowały, że "nie dadzą się zastraszyć rządowi, który oskarża (innych) o cenzurę, żeby uciszyć obrońców praw człowieka i wolności słowa".

"Europa musi bardzo uważać". Trump reaguje na unijną decyzję
"Europa musi bardzo uważać". Trump reaguje na unijną decyzję

Prezydent Francji o "formie zastraszania i przymusu"

Decyzję amerykańskiego resortu skrytykował na platformie X prezydent Emmanuel Macron. "Francja potępia ograniczenia wizowe wprowadzone przez Stany Zjednoczone wobec Thierry'ego Bretona i czterech innych europejskich osobistości. Środki te stanowią formę zastraszania i przymusu, mającą na celu podważenie europejskiej suwerenności cyfrowej" - stwierdził.

Przypomniał jednocześnie, że europejskie regulacje cyfrowe zostały przyjęte w wyniku demokratycznego i suwerennego procesu przez Parlament Europejski i Radę UE. "Obowiązują one na terenie Europy, aby zapewnić uczciwą konkurencję między platformami, nie ograniczając się do państw trzecich, a także aby zagwarantować, że to, co jest nielegalne w trybie offline, będzie nielegalne również w Internecie" - oznajmił Macron.

Zapowiedział też, że jego kraj wraz z Komisją Europejską i innymi partnerami Wspólnoty będą bronić suwerenności cyfrowej i autonomii regulacyjnej.

pc

USA zmieniają strategię. "Chcą widzieć Unię Europejską dużo słabszą"

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

