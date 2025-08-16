Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były doradca Trumpa ostrzega. Putin "już osiągnął sukces"

John Bolton był doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego
Putin opuszcza Alaskę po spotkaniu z Trumpem
Źródło: Reuters
Rosyjski przywódca już osiągnął sukces, ponieważ udało mu się porzucić status międzynarodowego pariasa - ocenił spotkanie na Alasce były doradca Donalda Trumpa John Bolton. Według niego, "tak długo, jak siły rosyjskie są w natarciu, Putin nie będzie w nastroju do kompromisów".

- Ukraina popełniłaby błąd, zgadzając się na zawieszenie broni. Jeśli do niego dojdzie, linia wytyczona zgodnie z obecnym położeniem frontu, stanie się nową granicą rosyjsko-ukraińską - ocenił John Bolton, były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego w piątkowej rozmowie z telewizją NewsNation.

John Bolton
John Bolton
Źródło: Shutterstock

Ostateczny cel Putina. "Nie będzie w nastroju do kompromisów"

- Jeśli dojdzie do zawieszenia broni, linia frontu stanie się nową granicą rosyjsko-ukraińską, a Rosja uzyska znaczną część terytorium Ukrainy. Ostatecznym celem Putina jest przecież odbudowa imperium rosyjskiego, a nie może on tego osiągnąć bez Ukrainy - zwrócił uwagę Bolton.

Jego zdaniem Ukraina, "dopóki otrzymuje broń i amunicję z Europy, powinna walczyć". - Tak długo, jak siły rosyjskie są w natarciu, Putin nie będzie w nastroju do zawierania kompromisów - ostrzegł Bolton.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Zełenski zabrał głos. Poleci do Waszyngtonu
Nawrocki-Tusk-
Co Nawrocki i Tusk usłyszeli po rozmowach na Alasce
Czerwony dywan czeka na Putina
Ten jeden moment Ukraińcy zapamiętają na długo

Komentując piątkowe spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem, rozmówca NewsNation wyraził pogląd, że "rosyjski przywódca już osiągnął sukces, ponieważ udało mu się porzucić status międzynarodowego pariasa".

Spotkanie Putin-Trump na Alasce

W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"

Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"

"Nie szanował go". Trump po rozmowie z Putinem

"Nie szanował go". Trump po rozmowie z Putinem

Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali żadnych konkretnych uzgodnień.

Prezydent USA Donald Trump w sobotę zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca poinformował, że zamierza spotkać się wkrótce z Donaldem Trumpem i że jest otwarty na "spotkanie trójstronne" między nim, Trumpem i Putinem.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpSpotkanie Putin-TrumpWładimir PutinUSAUkrainaWojna w UkrainieRosjaPolityka zagraniczna RosjiPolityka zagraniczna USA
Czytaj także:
Powódź w Pakistanie
Ponad 300 ofiar śmiertelnych powodzi
METEO
imageTitle
Lavarini odkrył karty. Dwie zmiany w kadrze Polek
Najnowsze
Nawrocki-Tusk-
Co Nawrocki i Tusk usłyszeli po rozmowach na Alasce
imageTitle
Tragedia w Lubinie. Klub wydał oświadczenie
EUROSPORT
Hiszpania walczy z pożarami
"Jesteśmy otoczeni przez płomienie i dym"
METEO
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Dziś otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku
WARSZAWA
Kadr Na Kino 16.08
Gwiazdy dla Palestyny, Polka na liście "Time" i powrót królowej neo-soulu
KADR NA KINO
imageTitle
Pierwsze spotkanie nowego sezonu w Hiszpanii i od razu taka wpadka bramkarza
EUROSPORT
Wino w butelkach
Wezwania do bojkotu produktów z USA. Tąpnięcie w sprzedaży
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin
"Między carem a magnatem". Media bezlitosne dla Trumpa
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
WARSZAWA
Lotnisko Warszawa-Radom
Czarne chmury nad polskim lotniskiem. "Wielka studnia bez dna"
BIZNES
imageTitle
"Najbardziej szalony mecz, w jakim kiedykolwiek grałem"
EUROSPORT
Upały
Wysoki indeks UV. Uważajmy na prażące słońce
METEO
Melania Trump
Agencja Reutera ujawnia, co było w liście Melanii Trump do Putina
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Zełenski zabrał głos. Poleci do Waszyngtonu
Ukraina 16.08
Trump rozmawiał z Putinem, a to działo się w Ukrainie
imageTitle
Kibice Ruchu Chorzów zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego
EUROSPORT
Czerwony dywan czeka na Putina
Ten jeden moment Ukraińcy zapamiętają na długo
eurojackpot wyniki losowania loteria
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski po debiucie. Solidny występ i prestiżowe zwycięstwo
EUROSPORT
imageTitle
Świątek poznała potencjalne rywalki w finale
EUROSPORT
Wypadek
Uderzył w nich i uciekł. Nie żyje mężczyzna i dwuletnie dziecko
Polska
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym
Huragan Erin przybrał na sile. Przyniesie ulewy i silny wiatr
METEO
Przesiedleni Palestyńczycy gromadzą się, aby otrzymać racje żywnościowe
Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport
GettyImages-2230272187
Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"
Teneryfa
Spotkanie bez przełomu, skandaliczny transparent, strajki w wakacyjnych rajach
To warto wiedzieć
imageTitle
Kiedy zawody Letniego Grand Prix w Wiśle? Gdzie oglądać?
EUROSPORT
Niebezpieczne upały
Niebezpieczny skwar. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
Mathieu van der Poel na mecie jednego z etapów Tour de France
Tylko z prawej strony, kolano w górze. Masz kilka sekund, jedziesz dalej
Mariusz Czykier
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica