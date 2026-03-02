Były ambasador w ZEA: w tej chwili znajdujemy się już poza możliwymi scenariuszami

Kluczowe fakty: Iran potwierdził w niedzielę śmierć Alego Chameneiego oraz innych wysoko postawionych przywódców. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować Chameneiego.

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. Wymiana ognia trwa.

W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Daily Mail", że przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej".

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział nalotami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu.

Konflikt z perspektywy państw Zatoki Perskiej ocenił na antenie TVN24 były ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dr Jakub Sławek. Jak mówił, "region Zatoki przygotowywał się od wielu, wielu lat na różne scenariusze w związku z trudnym sąsiedztwem z Iranem", jednak "w tej chwili znajdujemy się już poza możliwymi scenariuszami".

- Od około 5-6 lat państwa Zatoki włożyły, wszystkie bez wyjątku (...), wiele wysiłków w próbę zbudowania pewnej przewidywalności w relacjach z Iranem, pewnego chłodnego pokoju (...) oraz tego, aby za wszelką cenę uniknąć tej eskalacji, tego nieszczęścia, z którym mamy do czynienia - mówił.

- Jesteśmy już na wodach całkowicie nieznanych - podkreślił.

Ambasador powiedział również, że państwa takie jak ZEA nie odpowiadają ogniem na atak Iranu, "aby nie eskalować sytuacji". - Na razie koncentrują się na przede wszystkim bezpieczeństwie ludności cywilnej i na bezpieczeństwie infrastruktury - mówił. Jak dodał, mają one "cały czas nadzieję, że dyplomacja jest nadal możliwa".

Upadek reżimu? "To nie jest takie proste"

Sławek ocenił, że atak na infrastrukturę cywilną w państwach Zatoki Perskiej "nie był przewidywany". Według niego, jest to oznaka pewnej desperacji reżimu w Teheranie. - Myślę, że reżim irański już się chwieje i chyba też tego przykładem jest ta skala ataków poza cele militarne. Według mnie oznacza to, że w pewnym sensie, może jeszcze nie w całkowitym, Iran zaczyna zachowywać się, jakby nie miał już nic do stracenia - podkreślił.

Sławek był jednak ostrożny z przewidywaniem upadku rządzącego reżimu. Ocenił, że "to nie jest w tym kraju takie proste".

