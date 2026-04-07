Świat

Byli więzieni przez ponad trzy lata. Wracają do Francji

Macron: obywatele Francji, Cecile Kohler i Jacques Paris, zostali wypuszczeni na wolność w Iranie
Byli więzieni przez ponad trzy lata w Iranie. Wracają do Francji
Francuscy obywatele - Cecile Kohler i Jacques Paris - są wolni i zmierzają do Francji po trzech i pół roku aresztu w Iranie - poinformował prezydent Emmanuel Macron. Według irańskiej agencji IRNA doszło do tego w ramach porozumienia pomiędzy Teheranem a Paryżem. Francja miała uwolnić skazaną obywatelkę Iranu.

"Cecile Kohler i Jacques Paris są wolni i zmierzają do Francji po trzech i pół roku aresztu w Iranie. To ulga dla nas wszystkich, a także, oczywiście, dla ich rodzin" - napisał we wtorek w serwisie X Emmanuel Macron.

Podziękował również "władzom Omanu za ich wysiłki mediacyjne, (a także) służbom państwowym i obywatelom (Francji), którzy niestrudzenie się mobilizowali i w ten sposób przyczynili się do ich powrotu".

Cecile Kohler i Jacques Paris wypuszczeni na wolność
Francja miała uwolnić obywatelkę Iranu

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że uwolnienie pary nastąpiło na podstawie porozumienia pomiędzy Teheranem a Paryżem. W zamian za to Francja miała uwolnić Mahdieh Esfandiari, obywatelkę Iranu, skazaną w lutym przez sąd w Paryżu na karę roku więzienia za pochwalanie terroryzmu.

Powodem zarzutów były publikacje z 2023 i 2024 roku, rozpowszechniane między innymi na platformach społecznościowych organizacji Axe de la Resistance. Esfandari pochwalała w nich ataki na Izrael z 7 października 2023 roku, przeprowadzone przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas. Kobieta przyznała się do komentarzy na profilu Axe de la Resistance w serwisie Telegram, ale nie do pozostałych publikacji.

Cecile Kohler i Jacques Paris zatrzymani w Iranie i skazani

Cecile Kohler i Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 roku podczas podróży turystycznej do Iranu i skazani za domniemane szpiegostwo. W listopadzie 2025 roku doszło do ich zwolnienia z więzienia, ale nie pozwolono im opuścić Iranu. Od tego czasu oboje przebywali w ambasadzie Francji w Teheranie.

Kohler i Paris byli ostatnimi francuskimi obywatelami przetrzymywanymi przez władze irańskie.

Jak przekazało agencji AFP otoczenie szefa resortu spraw zagranicznych Francji, Jean-Noela Barrota, Kohler i Paris opuścili Iran o świcie w konwoju dyplomatycznym z ambasadorem Francji i "obecnie znajdują się w Azerbejdżanie".

Do uwolnienia pary doszło w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump zagroził, że "tej nocy zginie cała cywilizacja", jeśli Iran nie osiągnie w ostatniej chwili porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

Justyna Sochacka
Czytaj także:
imageTitle
Nie żyje legendarny rumuński trener Mircea Lucescu
Najnowsze
Donald Trump
Papież apeluje po "nieakceptowalnym" wpisie Trumpa
RELACJA
imageTitle
Arka zadbała o kibiców. Trafienia wyjątkowej urody
EUROSPORT
Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie
Ukraina na wojnie w Iranie "na pewno zyska finansowo"
BIZNES
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
METEO
imageTitle
Wszystkie oczy na Madryt. Hit w ćwierćfinale
RELACJA
imageTitle
Zuchwała kradzież 14-latka. Odmieniła losy rzutów karnych
EUROSPORT
_budapeszt_parlament
Przepych i kilogramy złota. Węgierski parlament bez tajemnic
Donald Trump w Białym Domu
Były ambasador w USA: wpis Trumpa jest przerażający
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
METEO
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
WARSZAWA
Shelly Kittleson
Media: porwana Amerykanka uwolniona
imageTitle
Pokonała Szeremetę na igrzyskach. Wielki powrót po dwóch latach
EUROSPORT
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
METEO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
27 lat w izolacji. Są wyniki kontroli w sprawie pani Mirelli
Katowice
Peter Magyar
Lider węgierskiej zwrócił się do Trumpa i Vance'a
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
WARSZAWA
Szpital przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu
Awaria w szpitalu. Przychodnie nieczynne, ograniczone działanie SOR
Poznań
imageTitle
Pogaczar ma się czego bać. 19-latek niszczy konkurentów
EUROSPORT
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
METEO
Paliwa, stacja benzynowa
Kryzys gorszy "niż te z lat 1973, 1979 i 2022 razem wzięte"
BIZNES
JD Vance
Trump odebrał telefon i "nie mógł uwierzyć"
Jarosław Kaczyński - Karol Nawrocki
Doniesienia o Orbanie. Tusk do Nawrockiego i Kaczyńskiego: w tym też go poprzecie?
Polska
imageTitle
Baranowski postawił kropkę nad i. Poprzeczka idzie w górę
EUROSPORT
Protesty przeciwko operacji USA w Iranie
Media: bezpośrednie kontakty zerwane
pan
Był czwarty na liście najbardziej niebezpiecznych uciekinierów. Został zatrzymany
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców
WARSZAWA
pap_20251224_1GI
Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych
Jan Kunert, Piotr Szostak
W akcji uczestniczy 39 zastępów
Wybuchła butla z gazem, kolejne w ogniu
Kujawsko-Pomorskie
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Opady śniegu w prognozach. Wrócić mogą też inne zimowe zagrożenia
METEO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica