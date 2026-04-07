Byli więzieni przez ponad trzy lata. Wracają do Francji

Byli więzieni przez ponad trzy lata w Iranie. Wracają do Francji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Cecile Kohler i Jacques Paris są wolni i zmierzają do Francji po trzech i pół roku aresztu w Iranie. To ulga dla nas wszystkich, a także, oczywiście, dla ich rodzin" - napisał we wtorek w serwisie X Emmanuel Macron.

Podziękował również "władzom Omanu za ich wysiłki mediacyjne, (a także) służbom państwowym i obywatelom (Francji), którzy niestrudzenie się mobilizowali i w ten sposób przyczynili się do ich powrotu".

Cecile Kohler i Jacques Paris wypuszczeni na wolność Źródło: Reuters

Francja miała uwolnić obywatelkę Iranu

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że uwolnienie pary nastąpiło na podstawie porozumienia pomiędzy Teheranem a Paryżem. W zamian za to Francja miała uwolnić Mahdieh Esfandiari, obywatelkę Iranu, skazaną w lutym przez sąd w Paryżu na karę roku więzienia za pochwalanie terroryzmu.

Powodem zarzutów były publikacje z 2023 i 2024 roku, rozpowszechniane między innymi na platformach społecznościowych organizacji Axe de la Resistance. Esfandari pochwalała w nich ataki na Izrael z 7 października 2023 roku, przeprowadzone przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas. Kobieta przyznała się do komentarzy na profilu Axe de la Resistance w serwisie Telegram, ale nie do pozostałych publikacji.

Cecile Kohler i Jacques Paris zatrzymani w Iranie i skazani

Cecile Kohler i Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 roku podczas podróży turystycznej do Iranu i skazani za domniemane szpiegostwo. W listopadzie 2025 roku doszło do ich zwolnienia z więzienia, ale nie pozwolono im opuścić Iranu. Od tego czasu oboje przebywali w ambasadzie Francji w Teheranie.

Kohler i Paris byli ostatnimi francuskimi obywatelami przetrzymywanymi przez władze irańskie.

Jak przekazało agencji AFP otoczenie szefa resortu spraw zagranicznych Francji, Jean-Noela Barrota, Kohler i Paris opuścili Iran o świcie w konwoju dyplomatycznym z ambasadorem Francji i "obecnie znajdują się w Azerbejdżanie".

Do uwolnienia pary doszło w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump zagroził, że "tej nocy zginie cała cywilizacja", jeśli Iran nie osiągnie w ostatniej chwili porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD