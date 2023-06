Była szefowa MSZ Austrii będzie pracować dla Putina. Przed laty tańczyła z nim na swoim weselu

Była minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl ogłosiła, że będzie pracować dla Władimira Putina. Została szefową think tanku w Petersburgu - pisze portal dziennika "Welt", przypominając, że w 2018 roku Kneissl zaprosiła Putina na swoje wesele.

Karin Kneissl od grudnia 2017 roku do czerwca 2019 roku pełniła funkcję minister spraw zagranicznych Austrii - w tym czasie brała udział w licznych tajnych spotkaniach w ramach Unii Europejskiej. Teraz 58-latka "ogłosiła, że zmienia stronę i w przyszłości będzie pracować dla Władimira Putina " - pisze w poniedziałek "Welt".

Według jej własnych informacji będzie kierować think tankiem o nazwie GORKI - Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (Obserwatorium Geopolityczne dla Kluczowych Zagadnień Rosji). "Nowy think tank ma na celu znalezienie akademickich odpowiedzi na bieżące pytania polityczne" - informuje "Welt". Ma siedzibę na Uniwersytecie w Petersburgu.