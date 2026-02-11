"Świadomość, że blokuje to tylko jedna, samolubna osoba, jest bardzo frustrująca"

Logo strona główna
Świat

Była rozmowa, ale Trump zdania nie zmienił. Chodzi o most

Most Gordie Howe
Most Gordie Howe do Kanady - Donald Trump grozi, że wstrzyma jego otwarcie
Prezydent Donald Trump jasno powiedział kanadyjskiemu premierowi Markowi Carneyowi, że nie zmienił zdania na temat mostu Gordiego Howe'a, łączącego USA i Kanadę - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Trump żąda połowy mostu i współkontroli nad ruchem.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się do sprawy niedokończonego mostu, który ma łączyć Kanadę i USA. Trump w poniedziałek zagroził, że nie dopuści do jego otwarcia bez wprowadzenia szeregu zmian i - jak zaznaczyła Leavitt - nie zmienił swojego zdania po wtorkowej rozmowie z kanadyjskim premierem.

- Myślę, że prezydent wyraził się jasno i wprost, ale chciałabym podkreślić fakt, że Kanada będzie kontrolować to, co przechodzi przez most Gordiego Howe'a i będzie właścicielem gruntów po obu stronach. To jest nie do przyjęcia dla prezydenta - powiedziała rzeczniczka.

- Uważa on również, że Stany Zjednoczone powinny posiadać co najmniej połowę mostu, współdecydować o tym, co przez niego przechodzi i uczestniczyć w korzyściach ekonomicznych, generowanych przez jego użytkowanie - przekazała. - To kolejny przykład tego, że prezydent Trump stawia interesy Ameryki na pierwszym miejscu, więc prezydent jasno to zakomunikował premierowi Carneyowi - dodała.

Most Gordie Howe
Most Gordie Howe
Sam Carney powiedział we wtorek, że rozmowa telefoniczna z Trumpem była dobra i że wyjaśnił mu fakty sprawy. - Wyjaśniłem, że Kanada zapłaciła za budowę mostu 4 mld dolarów kanadyjskich i że współwłaścicielami są stan Michigan i rząd Kanady - powiedział przed posiedzeniem rządu Carney, cytowany przez media.

Carney dodał też, że powiedział Trumpowi, iż do budowy mostu użyto zarówno kanadyjskiej, jak i amerykańskiej stali, a w przedsięwzięciu brali udział pracownicy z obu państw. - To świetny przykład współpracy między naszymi krajami. Cieszę się na jego otwarcie - podkreślił.

Kończą budować most, Trump im grozi
Kończą budować most, Trump im grozi

"Świadomość, że blokuje to tylko jedna, samolubna osoba, jest bardzo frustrująca"

Kobieta, która pracowała przy budowie mostu Gordie Howe International Bridge, w rozmowie z kanadyjską stacją CBC wyraziła oburzenie groźbą prezydenta USA Donalda Trumpa, że ​​zablokuje otwarcie długo oczekiwanego przejścia granicznego łączącego Ontario i Michigan.

- Jestem zła, bo włożono w to tyle pracy, czasu, uwagi i pieniędzy z naszych podatków - powiedziała we wtorek w Windsor Natalie Steiner, praktykantka stolarska. - Nawet w nocy, kiedy tamtędy przejeżdżam, wszystkie światła są włączone - podkreśliła.

- Mam też innych członków rodziny, którzy pracowali przy tym projekcie. Więc po prostu przejeżdżam obok i czuję ogromną dumę w sercu. Świadomość, że blokuje to tylko jedna, samolubna osoba, jest bardzo frustrująca - dodała.

Trump chce zablokować otwarcie mostu

Donald Trump poinformował w poniedziałek, że zamierza zablokować otwarcie nowego mostu między kanadyjskim Windsor a amerykańskim Detroit. "Nie pozwolę na otwarcie tego mostu tak długo, jak długo USA nie otrzymają w całości rekompensaty za wszystko, co im daliśmy i także, co ważne, aż Kanada nie zacznie traktować USA z Uczciwością i Szacunkiem, na które zasługujemy" - pisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Prezydent argumentował, że USA powinny być właścicielem połowy mostu.

Stwierdził też, że Chiny przejmą Kanadę oraz zlikwidują hokej na lodzie i Puchar Stanleya.

Budowa mostu na granicy USA i Kanady

Jeszcze w 2017 roku Trump popierał budowę Gordie Howe Bridge, rozpoczętą w 2018 roku. Po rozmowach w Waszyngtonie z ówczesnym premierem Kanady Justinem Trudeau, przeprowadzonych w lutym 2017 roku, most określono we wspólnym komunikacie jako szczególnie ważne "gospodarcze połączenie między oboma krajami" i wyrażono nadzieję na szybkie ukończenie przeprawy.

Rząd Kanady podpisał ze stanem Michigan porozumienie w sprawie budowy mostu w 2012 r. i właśnie ta umowa gwarantuje, że właścicielami obiektu będą Kanada i Michigan.

Strona kanadyjska zapłaciła za wszystkie początkowe koszty budowy mostu, a za jego funkcjonowanie ma być odpowiedzialna spółka skarbu państwa Windsor-Detroit Bridge Authority, należąca do rządu Kanady. Natomiast nadzorująca most tzw. International Authority składa się z równej liczby przedstawicieli Kanady i stanu Michigan - przypomniał publiczny nadawca CBC.

11 0730 piasek gosc-0053

Domański o "politycznym teatrze prezydenta": nie zrobił na mnie wrażenia
11 0730 piasek gosc-0053
Źródło: PAP, CBC News

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Źródło zdjęcia głównego: CNN

USA, Mark Carney, Kanada, Donald Trump
