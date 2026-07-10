Meksykanin zastrzelony w Houston. Burmistrz Nowego Jorku wzywa do rozwiązania ICE
"Lorenzo Salgado Araujo przez 35 lat nazywał Houston swoim domem. We wtorek został postrzelony i zabity przez funkcjonariusza ICE. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci z nagrania wideo, zanim ktokolwiek pofatygował się zapukać do ich drzwi" - napisał w serwisie X burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.
Podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną zabitego i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
"Do rodziny Salgado i każdej rodziny imigrantów w tym mieście żyjącej w strachu: łączymy się z wami w żałobie i będziemy nadal stać u waszego boku w dążeniu do sprawiedliwości" - dodał Mamdani. "Zlikwidować ICE" - napisał.
Jak przypomniał portal The Hill, obecny burmistrz Nowego Jorku wzywał do rozwiązania służby już wcześniej.
Interwencja ICE w Houston, nie żyje 52-letni Meksykanin
We wtorek resort bezpieczeństwa krajowego poinformował, że Lorenzo Salgado Araujo został postrzelony po tym, gdy zignorował polecenia funkcjonariuszy i próbował staranować jednego z nich. Agent oddał strzały w obronie własnej - dodano.
Według departamentu nadzorującego działalność ICE funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę, ponieważ przebywał w USA nielegalnie, a jego samochód uderzył w pojazd ICE. 52-letni Meksykanin zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.
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Jego syn Ronaldo Salgado powiedział, że mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i ubiegał się o legalizację pobytu. Lorenzo Salgado Araujo nie był karany, a w chwili zdarzenia wiózł ekipę pracowników na plac budowy - poinformowali w środę jego bliscy oraz kongresmenka z Teksasu.
Zdaniem Ronaldo Salgado jego ojciec mógł sądzić, że osoby w nieoznakowanych pojazdach chcą ukraść narzędzia, których używał w pracy. Zajmował się budową domów, by posłać swoich trzech synów, obywateli USA, na studia - podała agencja AP.
W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolicę, w której doszło do zdarzenia, skandując: "ICE, wynoście się z Houston!".
Według agencji AP to co najmniej ósmy przypadek śmierci podczas interwencji federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych od czasu rozpoczęcia przez administrację Donalda Trumpa zaostrzonych działań przeciwko nielegalnej imigracji.