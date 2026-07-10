Świat Meksykanin zastrzelony w Houston. Burmistrz Nowego Jorku wzywa do rozwiązania ICE Oprac. Adam Styczek |

Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

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"Lorenzo Salgado Araujo przez 35 lat nazywał Houston swoim domem. We wtorek został postrzelony i zabity przez funkcjonariusza ICE. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci z nagrania wideo, zanim ktokolwiek pofatygował się zapukać do ich drzwi" - napisał w serwisie X burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

Podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną zabitego i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

"Do rodziny Salgado i każdej rodziny imigrantów w tym mieście żyjącej w strachu: łączymy się z wami w żałobie i będziemy nadal stać u waszego boku w dążeniu do sprawiedliwości" - dodał Mamdani. "Zlikwidować ICE" - napisał.

Lorenzo Salgado Araujo called Houston home for 35 years. On Tuesday, an ICE agent shot and killed him. His family learned of his death from a video before anyone bothered to knock on their door.



New York City stands with the Salgado family in demanding a full, independent… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 9, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak przypomniał portal The Hill, obecny burmistrz Nowego Jorku wzywał do rozwiązania służby już wcześniej.

Interwencja ICE w Houston, nie żyje 52-letni Meksykanin

We wtorek resort bezpieczeństwa krajowego poinformował, że Lorenzo Salgado Araujo został postrzelony po tym, gdy zignorował polecenia funkcjonariuszy i próbował staranować jednego z nich. Agent oddał strzały w obronie własnej - dodano.

Według departamentu nadzorującego działalność ICE funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę, ponieważ przebywał w USA nielegalnie, a jego samochód uderzył w pojazd ICE. 52-letni Meksykanin zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

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Jego syn Ronaldo Salgado powiedział, że mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i ubiegał się o legalizację pobytu. Lorenzo Salgado Araujo nie był karany, a w chwili zdarzenia wiózł ekipę pracowników na plac budowy - poinformowali w środę jego bliscy oraz kongresmenka z Teksasu.

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Zdaniem Ronaldo Salgado jego ojciec mógł sądzić, że osoby w nieoznakowanych pojazdach chcą ukraść narzędzia, których używał w pracy. Zajmował się budową domów, by posłać swoich trzech synów, obywateli USA, na studia - podała agencja AP.

W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolicę, w której doszło do zdarzenia, skandując: "ICE, wynoście się z Houston!".

Według agencji AP to co najmniej ósmy przypadek śmierci podczas interwencji federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych od czasu rozpoczęcia przez administrację Donalda Trumpa zaostrzonych działań przeciwko nielegalnej imigracji.