Burkina Faso. Zbuntowana armia: usunęliśmy prezydenta, przejęliśmy władzę

Po wielu godzinach napięcia i sprzecznych doniesień zbuntowana armia w Burkinie Faso oświadczyła w poniedziałek, że usunęła z urzędu prezydenta Rocha Kabore'a, zawiesiła konstytucję, rozwiązała rząd i parlament oraz zamknęła granice. Według Reutersa, Kabore, który w niedzielę został uwięziony przez zbuntowanych żołnierzy, podał się do dymisji.

Bunt żołnierzy, uwięziony prezydent

W niedzielę w okolicach siedziby prezydenta w stolicy państwa, Wagadugu, słychać było silny ostrzał - informowały agencje. Tego samego dnia w wielu jednostkach wojskowych w Burkinie Faso doszło do buntu żołnierzy, żądających lepszego uzbrojenia do walki z dżihadystami.

Następnie Reuters podał, że prezydent Kabore został zatrzymany przez zbuntowanych wojskowych i przebywa w koszarach. Rząd jednak zaprzeczał, jakoby doszło do wojskowego przewrotu.

Problemy prezydenta Kabore

W poniedziałek Reuters przekazał, że na twitterowym koncie prezydenta pojawił się wpis nawołujący zbuntowanych żołnierzy do złożenia broni. Nie dało się jednak potwierdzić, czy autorem tego apelu był rzeczywiście szef państwa.

Rauters przypomina, że w ostatnich miesiącach Kabore stanął w obliczu fali protestów w związku ze społeczną frustracją, spowodowaną zabijaniem cywilów i żołnierzy przez bojowników powiązanych z tak zwanym Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Część gniewu ulicy skierowana była także przeciwko rządowi Francji, który rozmieścił kilka tysięcy żołnierzy w regionie Sahelu w Afryce Zachodniej do walki z bojownikami, ale zbyt słabo wsparł władze Burkiny Faso.

USA i UE zaniepokojone

W poniedziałek USA wezwały armię Burkina Faso do "natychmiastowego uwolnienia" prezydenta oraz do "poszanowania konstytucji" i "przywódców cywilnych" kraju. - Wzywamy wszystkie strony w tej niestabilnej sytuacji do zachowania spokoju i poszukiwania dialogu w celu rozwiązania konfliktu – powiedział rzecznik amerykańskiej dyplomacji.