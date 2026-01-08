Planowano zabić przywódcę i oficerów. O próbie zamachu poinformowano nocą

Służby bezpieczeństwa w Burkina Faso. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Plan zabicia przywódcy Burkina Faso, kapitana Ibrahima Traore, został udaremniony przez władze wojskowe - przekazał w nocy z wtorku na środę minister bezpieczeństwa Mahamadou Sana.

- Nasze służby wywiadowcze przechwyciły tę operację w ostatnich godzinach. Planowano zamordować głowę państwa, a następnie uderzyć w inne kluczowe instytucje, w tym osoby cywilne - powiedział w specjalnej, nadanej nocą transmisji w państwowej telewizji. Jak przekazał Sana, oprócz Traore zginąć miało kilku oficerów z jego najbliższego otoczenia, a spiskowcy planowali następnie przejąć kluczowe instytucje w kraju, w tym posterunki wojskowe, ministerstwa i siedzibę telewizji publicznej.

Zamach stanu w Burkina Faso udaremniony

Minister zapewnił, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą i wezwał obywateli, aby "nie dali się zwieść, z naiwności, niebezpiecznym intrygom", cytuje jego słowa BBC.

Władze mają posiadać nagranie wideo, na którym spiskowcy omawiają swoje plany, nagrania tego nie udostępniono jednak dotąd publicznie. Na nagraniu rzekomo ma być słychać, jak zamierzali zabić prezydenta z bliskiej odległości lub przy pomocy ładunków wybuchowych w jego rezydencji. Do zamachu miało dojść tuż po godzinie 23 czasu lokalnego w sobotę 3 stycznia - wskazał Sana w nocnym programie.

Według służb bezpieczeństwa plan został opracowany w sąsiednim Wybrzeżu Kości Słoniowej przez podpułkownika Paula Henriego Damibę, byłego tymczasowego prezydenta Burkina Faso, odsuniętego od władzy przez Traore we wrześniu 2022 r.

Szef służb bezpieczeństwa twierdził, że Damiba zmobilizował zarówno żołnierzy, jak i cywilnych zwolenników, i zebrał na przeprowadzenie zamachu środki finansowe, na czele z 125 tys. dolarów od wywiadu Wybrzeża Kości Słoniowej. Ani pułkownik Damiba, ani władze Wybrzeża Kości Słoniowej nie skomentowały tych zarzutów. W Burkina Faso od soboty trwają zatrzymania domniemanych spiskowców.

Junta w Burkina Faso

To nie pierwsza próba obalenia rządzącej tym zachodnioafrykańskim krajem grupy oficerów. W kwietniu ubiegłego roku władze Burkina Faso informowały o udaremnieniu spisku mającego doprowadzić do szturmu na pałac prezydencki i obalenia Traore.

Ten 37-letni żołnierz, pełniący od 2022 r. obowiązki prezydenta Burkina Faso, jest najmłodszym na świecie przywódcą państwa. Dzięki manipulacjom i propagandzie wykreował się na lidera panafrykanizmu i głównego krytyka wpływów Zachodu w Afryce, co przysporzyło mu wielu zwolenników w kraju, a także w całym regionie.

Jak podaje BBC jego przeciwnicy, zarówno lokalni, jak i zagraniczni, oskarżają z kolei kapitana Traore o autorytaryzm, siłowe przejęcie władzy i twierdzą, że jego rząd tłumi wszelką opozycję. Jak zauważa brytyjska stacja, junta po raz kolejny ma oskarżać o planowane spiski sąsiednie Wybrzeże Kości Słoniowej.

Napięte relacje pomiędzy Burkina Faso i Wybrzeżem Kości Słoniowej wpisują się w szerszy podział w Afryce Zachodniej pomiędzy dwa rywalizujące ze sobą bloki. Wybrzeże Kości Słoniowej należy do mającej kilkunastu członków Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), współpracującej z państwami europejskimi i USA. Burkina Faso, wraz z Mali i Nigrem to natomiast trzy państwa członkowskie Sojuszu Państw Sahelu (AES) - byli członkowie ECOWAS, którzy wystąpili ze Wspólnoty po przewrotach wojskowych. Obecnie wszystkie te trzy kraje rządzone są przez junty i politycznie zbliżyły się do Rosji.

