Burkina Faso. Strzelanina w jednostce, gdzie mieści się Sztab Generalny

Rzecznik rządu Burkiny Faso Alkassoum Maiga potwierdził, że w niedzielę w kilku jednostkach wojskowych, w tym - w bazie imienia Sangoulé Lamizana, gdzie znajduje się Sztab Generalny, doszło do wymiany ognia. Zaprzeczył jednak, że doszło do wojskowego zamachu stanu.

Informacje powielane w mediach społecznościach sugerują, że doszło do przejęcia władzy przez armię, ale nie ma żadnych podstaw dla takich twierdzeń - podkreślił Maiga. - Rząd przyznaje, iż wymiana ognia miała rzeczywiście miejsce w wielu koszarach, ale dementuje te doniesienia (o puczu- red.) i apeluje do społeczeństwa o zachowanie spokoju - dodał.