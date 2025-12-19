Wojskowy samolot wylądował w sąsiednim państwie, zatrzymano żołnierzy na pokładzie

Prezydent Nigerii ogłosił masowy nabór do armii i policji. Źródło: Reuters

Nigeryjski samolot wojskowy 8 grudnia wyleciał do Portugalii. Niedługo po starcie zboczył jednak z trasy, wleciał w przestrzeń powietrzną Burkina Faso i bez zezwolenia wylądował na jednym z tamtejszych lotnisko. Po lądowaniu zatrzymano wszystkich 11 nigeryjskich żołnierzy na pokładzie.

Nieautoryzowane lądowanie maszyny wojskowej wywołało niepokój w Burkina Faso, a następnie konflikt dyplomatyczny pomiędzy Nigerią i Sojuszem Państw Sahelu (AES), w którego skład wchodzą Burkina Faso i jego sąsiednie kraje – Mali i Niger. W oświadczeniu AES określiło incydent jako "wrogi akt" i stwierdziło, że siły powietrzne poszczególnych państw członkowskich zostały postawione w stan najwyższej gotowości i upoważnione do "zneutralizowania każdego samolotu", który naruszy przestrzeń powietrzną konfederacji.

Lądowanie po problemach technicznych

Nigeryjskie Siły Powietrzne opublikowały oświadczenie w sprawie nieautoryzowanego lądowania. W trakcie lotu doszło jednak do problemów technicznych i zdecydowano o lądowaniu awaryjnym w Burkina Faso - przekazały.

Następnie minister spraw zagranicznych Nigerii Yusuf Tuggar stanął na czele delegacji, która udała się do stolicy Burkina Faso, Wagadugu, aby omówić incydent z przywódcą tamtejszej junty kapitanem Ibrahimem Traoré. "Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zezwoleń na przelot, co jest godne ubolewania. Przepraszamy za ten niefortunny incydent" – przekazał Tuggar w telewizji ogólnokrajowej.

Rzecznik Tuggara poinformował BBC, że zatrzymani żołnierze zostali uwolnieni i mają wrócić do Nigerii, podobnie jak samolot, którym lecieli. Nie podał jednak, kiedy to nastąpi. Dodano jednak, że żołnierze są w dobrych nastrojach.

Delegacja do Burkina Faso

Konflikt pomiędzy Nigerią i Burkina Faso wpisał się w szerszy podział w Afryce Zachodniej pomiędzy dwa rywalizujące ze sobą bloki. Nigeria należy do mającej kilkunastu członków Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), współpracującej z państwami europejskimi i USA.

Trzy państwa członkowskie Sojuszu Państw Sahelu (AES) to z kolei byli członkowie ECOWAS, którzy wystąpili ze Wspólnoty po przewrotach wojskowych. Obecnie wszystkie rządzone są przez junty i politycznie zbliżyły się do Rosji.

