Świat

Wojskowy samolot wylądował w sąsiednim państwie, zatrzymano żołnierzy na pokładzie

nigeria samolot
Prezydent Nigerii ogłosił masowy nabór do armii i policji.
Źródło: Reuters
Nigeryjski samolot wojskowy bez zezwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Burkina Faso i wylądował na jednym z tamtejszych lotnisk. Incydent wywołał regionalny kryzys i doprowadził do zatrzymania wszystkich 11 żołnierzy na pokładzie.

Nigeryjski samolot wojskowy 8 grudnia wyleciał do Portugalii. Niedługo po starcie zboczył jednak z trasy, wleciał w przestrzeń powietrzną Burkina Faso i bez zezwolenia wylądował na jednym z tamtejszych lotnisko. Po lądowaniu zatrzymano wszystkich 11 nigeryjskich żołnierzy na pokładzie.

Nieautoryzowane lądowanie maszyny wojskowej wywołało niepokój w Burkina Faso, a następnie konflikt dyplomatyczny pomiędzy Nigerią i Sojuszem Państw Sahelu (AES), w którego skład wchodzą Burkina Faso i jego sąsiednie kraje – Mali i Niger. W oświadczeniu AES określiło incydent jako "wrogi akt" i stwierdziło, że siły powietrzne poszczególnych państw członkowskich zostały postawione w stan najwyższej gotowości i upoważnione do "zneutralizowania każdego samolotu", który naruszy przestrzeń powietrzną konfederacji.

Lądowanie po problemach technicznych

Nigeryjskie Siły Powietrzne opublikowały oświadczenie w sprawie nieautoryzowanego lądowania. W trakcie lotu doszło jednak do problemów technicznych i zdecydowano o lądowaniu awaryjnym w Burkina Faso - przekazały.

Następnie minister spraw zagranicznych Nigerii Yusuf Tuggar stanął na czele delegacji, która udała się do stolicy Burkina Faso, Wagadugu, aby omówić incydent z przywódcą tamtejszej junty kapitanem Ibrahimem Traoré. "Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zezwoleń na przelot, co jest godne ubolewania. Przepraszamy za ten niefortunny incydent" – przekazał Tuggar w telewizji ogólnokrajowej.

Rzecznik Tuggara poinformował BBC, że zatrzymani żołnierze zostali uwolnieni i mają wrócić do Nigerii, podobnie jak samolot, którym lecieli. Nie podał jednak, kiedy to nastąpi. Dodano jednak, że żołnierze są w dobrych nastrojach.

Pucz był mistyfikacją? Rosną wątpliwości po zamachu stanu

Pucz był mistyfikacją? Rosną wątpliwości po zamachu stanu

Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych

Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych

Delegacja do Burkina Faso

Konflikt pomiędzy Nigerią i Burkina Faso wpisał się w szerszy podział w Afryce Zachodniej pomiędzy dwa rywalizujące ze sobą bloki. Nigeria należy do mającej kilkunastu członków Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), współpracującej z państwami europejskimi i USA.

Trzy państwa członkowskie Sojuszu Państw Sahelu (AES) to z kolei byli członkowie ECOWAS, którzy wystąpili ze Wspólnoty po przewrotach wojskowych. Obecnie wszystkie rządzone są przez junty i politycznie zbliżyły się do Rosji.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: BBC, ABC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/hqnigerianairforce

