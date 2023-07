Szef ukraińskiego wywiadu: w trakcie buntu wagnerowcy dotarli do bazy, w której znajduje się broń jądrowa

W wywiadzie dla agencji Reuters opublikowanym we wtorek Kyryło Budanow powiedział, że wagnerowcy chcieli przejąć urządzenia nuklearne pochodzące jeszcze z czasów ZSRR, by "podbić stawkę" w trakcie buntu. - Jeśli jesteś gotów walczyć do ostatniego człowieka, to jest to jeden z tych obiektów, które znacząco podnoszą stawkę - powiedział. Zapewnił, że jedyną przeszkodą dla wagnerowców okazały się zamknięte drzwi i "nie dostali się oni do sekcji technicznej" bazy.