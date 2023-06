"Stracił kontrolę", "upadek reputacji". Na Kremlu "szukają kogoś, kto mógłby zastąpić" Putina

czytaj dalej

To z pewnością coś nowego, że przywództwo prezydenta Putina jest podważane. To coś nowego, że Jewgienij Prigożyn kwestionuje całe uzasadnienie tej wojny - tak sytuację w Rosji skomentował rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Wcześniej głos w tej sprawie zabrał także prezydent USA Joe Biden. - Jasno daliśmy do zrozumienia, że nie byliśmy w to zamieszani. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego - powiedział.