"Wiemy, że zadanie zabicia Prigożyna zlecono FSB. Będą potrzebowali trochę czasu"

- Wiemy, że zadanie zabicia Prigożyna zlecono FSB. Czy odniesie sukces? Czas pokaże. Tak czy inaczej potencjalne próby zabójstwa nie nastąpią szybko. Będą potrzebowali trochę czasu, by opracować odpowiedni sposób i dojść do etapu, kiedy będą gotowi do szerokiej operacji – powiedział Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza Howarda Altmana. Fragmenty tej rozmowy ukraiński wywiad opublikował w piątek na swoim Telegramie.