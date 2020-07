Podpułkownik Bundeswehry zawieszony. Jest podejrzany o ekstremizm prawicowy

W rozmowie z dziennikiem "Bild" podpułkownik Marcel Bohnert przyznał się do popełnienia "poważnego błędu", za który przeprosił. - Nie byłem wystarczająco uważny. Ufałem, że to, co wgrywano mi z mojej społeczności, jest w porządku. Byłem naiwny - wyjaśnił. Dodał następnie: - Dystansuję się od Ruchu Identytarystycznego i wszystkich prawicowych radykałów. Nie mam z tymi ludźmi i z tymi poglądami nic wspólnego, nie utrzymuję żadnych kontaktów z prawicowymi radykałami. Stoję oczywiście po stronie naszej konstytucji.