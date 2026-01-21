Ćwiczenia niemieckiego wojska. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

W 2025 roku niemieckie siły zbrojne przyjęły do służby ponad 25 tysięcy nowych żołnierzy, co - według ministerstwa - oznacza wzrost o 23 procent i jest najlepszym wynikiem rekrutacyjnym od czasu zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w 2011 roku.

Problemem pozostaje jednak wysoki wskaźnik rezygnacji, który wynosi 25 procent. "Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby przekonać pozyskanych żołnierzy do pozostania w Bundeswehrze" - zapowiedziało ministerstwo.

Według danych resortu obrony na koniec 2025 roku o 18 proc. wzrosła z kolei liczba osób odbywających dobrowolną służbę wojskową. Do Bundeswehry zgłosiło się 12,2 tys. ochotników wobec 10,3 tys. w 2024 roku.

Nowy model służby wojskowej w Niemczech

Niemiecka armia od lat zabiega o zwiększenie liczby personelu. Mimo szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych liczebność wojska długo utrzymywała się na podobnym poziomie lub spadała. W 2024 roku liczba żołnierzy w czynnej służbie zmniejszyła się do około 181,1 tysiąca.

Od stycznia w Niemczech obowiązuje nowy model służby wojskowej. Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełniać kwestionariusz dobrowolnie.

Jednocześnie rośnie liczba osób odmawiających służby wojskowej. Mimo zawieszenia obowiązkowej służby nadal obowiązuje prawo do odmowy jej pełnienia z powodów sumienia, zapisane w Ustawie Zasadniczej. W 2025 roku złożono 3867 takich wniosków, o 72 procent więcej niż rok wcześniej.

Zgodnie z nowymi celami NATO do 2035 roku niemiecka armia ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tysięcy rezerwistów.

