Świat

Bundeswehra najliczniejsza od lat

Niemieckie wojsko
Ćwiczenia niemieckiego wojska. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius poinformował, że Bundeswehra osiągnęła liczebność 184,2 tysiąca żołnierzy w czynnej służbie. Pozostaje jeden istotny problem.

W 2025 roku niemieckie siły zbrojne przyjęły do służby ponad 25 tysięcy nowych żołnierzy, co - według ministerstwa - oznacza wzrost o 23 procent i jest najlepszym wynikiem rekrutacyjnym od czasu zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w 2011 roku.

Niemieckie wojsko
Niemieckie wojsko
Źródło: Leonhard Simon/Getty Images

Problemem pozostaje jednak wysoki wskaźnik rezygnacji, który wynosi 25 procent. "Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby przekonać pozyskanych żołnierzy do pozostania w Bundeswehrze" - zapowiedziało ministerstwo.

Według danych resortu obrony na koniec 2025 roku o 18 proc. wzrosła z kolei liczba osób odbywających dobrowolną służbę wojskową. Do Bundeswehry zgłosiło się 12,2 tys. ochotników wobec 10,3 tys. w 2024 roku.

Nowy model służby wojskowej w Niemczech

Niemiecka armia od lat zabiega o zwiększenie liczby personelu. Mimo szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych liczebność wojska długo utrzymywała się na podobnym poziomie lub spadała. W 2024 roku liczba żołnierzy w czynnej służbie zmniejszyła się do około 181,1 tysiąca.

Od stycznia w Niemczech obowiązuje nowy model służby wojskowej. Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełniać kwestionariusz dobrowolnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bundeswehra, ćwiczenia
Wojsko ćwiczyło w berlińskim metrze. "Chodzi o to, by być gotowym"
F-35 są dostosowane do przenoszenia amerykańskich głowic atomowych B-61
Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
Maciej Michałek
Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Skandal w elitarnej jednostce. "Katastrofalny sygnał i realne zagrożenie"

Jednocześnie rośnie liczba osób odmawiających służby wojskowej. Mimo zawieszenia obowiązkowej służby nadal obowiązuje prawo do odmowy jej pełnienia z powodów sumienia, zapisane w Ustawie Zasadniczej. W 2025 roku złożono 3867 takich wniosków, o 72 procent więcej niż rok wcześniej.

Zgodnie z nowymi celami NATO do 2035 roku niemiecka armia ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tysięcy rezerwistów.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leonhard Simon/Getty Images

