Parlament Bułgarii zatwierdził przekazanie Ukrainie wadliwych pocisków do wyrzutni S-300

Decyzja parlamentu Bułgarii zapadła w środę na zamkniętym posiedzeniu. Sprzeciw zgłaszały lewica oraz partie Wazrażdane i Jest Taki Naród. Ich zdaniem to pierwszy krok do oddania Ukrainie całych wyrzutni obrony powietrznej, co jest ich zdaniem bardzo niepokojące, ponieważ to one zapewniają obronę Sofii i elektrowni jądrowej w Kozłoduju.