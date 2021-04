Bułgarzy liczą głosy po wyborach parlamentarnych. Jedyny koalicjant partii rządzącej poniżej progu

Centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa zdobyła pierwsze miejsce w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Bułgarii, zdobywając 26,07 procent poparcia - poinformowała Centralna Komisja Wyborcza po podliczeniu blisko 93 procent kart do głosowania. Jeśli taki będzie ostateczny wynik, obecny szef rządu nie będzie w stanie stworzyć samodzielnej większości.

Po przeliczeniu 92,95 procent kart do głosowania, Centralna Komisja Wyborcza podała, że GERB zdobyła 26,07 procent głosów. Taki wynik oznacza, że partia Borisowa nie zdobędzie samodzielnej większości i będzie musiała znaleźć sojusznika, by stworzyć stabilny rząd koalicyjny - zwróciła uwagę agencja Reutera.

Dotychczasowy partner koalicyjny Borisowa, partia WMRO wicepremiera Krasimira Karakaczanowa, zdobyła mniej niż 4 procent poparcia, co oznacza, że nie wejdzie do parlamentu. Był to jedyny możliwy partner Borisowa.