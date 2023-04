Bułgaria. Są ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych, wygrała partia GERB

W Bułgarii ogłoszono ostateczne wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych – wygrało ugrupowanie byłego premiera Bojki Borisowa GERB. Dla utworzenia koalicji większościowej, która będzie miała co najmniej 121 głosów, zarówno pierwsza, jak i druga siła polityczna wymagają co najmniej trzech partnerów.

Centralna Komisja Wyborcza w Bułgarii ogłosiła w czwartek tuż przed północą ostateczne wyniki niedzielnych przedterminowych wyborów. Nie ma zmian w porównaniu z wstępnymi wynikami. Do parlamentu wchodzi sześć partii, wygrało ugrupowanie byłego premiera Bojko Borisowa GERB.

Według ostatecznych wyników, na które trzeba było czekać cztery dni, GERB będzie miał w 240-miejscowym parlamencie 69 miejsc. Druga siła polityczna to centroprawicowa koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria na czele z byłym premierem Kiriłem Petkowem, która otrzymuje 64 miejsca.

Dla utworzenia koalicji większościowej, która będzie miała co najmniej 121 głosów, zarówno pierwsza, jak i druga siła polityczna wymagają co najmniej trzech partnerów. Lider zwycięskiej partii GERB Bojko Borisow w pierwszej wypowiedzi po potwierdzeniu jego zwycięstwa powiedział, że jego partia wyciąga rękę do wszystkich sił w nowym parlamencie w imię powołania rządu.