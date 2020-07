Namioty i zablokowane skrzyżowania. Protestujący domagają się dymisji rządu

Około 10 namiotów zostało ustawionych przed gmachem rządu. Grupy protestujących spędziły tam całą noc i deklarują, że pozostaną w tym miejscu do czasu, aż zostaną spełnione ich żądania. Domagają się dymisji gabinetu Bojko Borisowa i prokuratora generalnego oraz rozpisania przedterminowych wyborów.

Most Orłów w Sofii

Środa była dniem najliczniejszych dotychczas protestów w Sofii. Według organizatorów na ulice wyszło ponad 100 tysięcy osób. Oficjalnie liczba ta nie została potwierdzona. Po wiecu przed budynkiem rządu do później nocy było zablokowanych osiem ważnych skrzyżowań.

22 dni protestów

W czwartek rano dyrektor stołecznej policji Georgi Chadżiew poinformował, że do starć w noc protestu nie doszło i nie było zatrzymanych. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie prognozując, że w ciągu dnia może dojść do konfliktów między obywatelami idącymi do pracy i blokującymi skrzyżowania.