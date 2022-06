Upadł rząd Kiriła Petkowa, możliwe przedterminowe wybory w Bułgarii

Do upadku rządu doszło po rozpadzie rządzącej od końca 2021 r. czteropartyjnej koalicji. W minionym tygodniu wyszła z niej partia Jest Taki Naród showmana Sławiego Trifonowa. Jako powód wskazywał on nieuzgadnianie z jego ugrupowaniem polityki finansowej rządu oraz ogłoszony przez Petkowa zamiar, by wycofać bułgarskie weto wobec rozpoczęcia przez Macedonię Północną negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Premier i minister finansów dementowali słowa Trifonowa, zarzucając byłemu partnerowi koalicyjnemu dążenie do machinacji finansowych.