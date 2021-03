Rozmowy "w duchu życzliwości i pragmatyzmu". W tle skandal szpiegowski i "putinofilskie nastroje" w armii

Bułgaria dąży do otwartego i wzajemnie korzystnego dialogu z Federacją Rosyjską - oświadczył premier Bojko Borisow po spotkaniu z ambasador Rosji Eleonorą Mitrofanową. Odbyło się po głośnym zatrzymaniu pięciu pracowników ministerstwa obrony i wywiadu wojskowego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji.

Spotkanie odbyło się we wtorek i było pierwszym po rozpoczęciu przez Eleonorę Mitrofanową misji w Bułgarii w tym miesiącu. - Bułgaria dąży do otwartego i wzajemnie korzystnego dialogu z Federacją Rosyjską, w ramach którego nasz kraj będzie kierował się swoimi narodowymi interesami i euroatlantyckimi priorytetami - powiedział Bojko Borisow. W komunikacie przekazano, że strony omawiały "dążenie do pogłębienia stosunków dwustronnych w duchu życzliwości i pragmatyzmu". Nie podano, czy najnowszy skandal szpiegowski był wśród poruszonych w tym kontekście tematów.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa ze swej strony wezwała Sofię do zaprzestania "polowania na czarownice, szkodzącego interesom samej Bułgarii" i zaapelowała o powrót do konstruktywnego dialogu z Rosją.

Pytania w związku ze skandalem

W Bułgarii analitycy i media stawiają pytania w związku ze skandalem. Dotyczą one głównie wicepremiera i ministra obrony Krasimira Karakaczanowa. Przypomina się, że komisja, która badała archiwa dawnej SB, jeszcze w poprzedniej dekadzie poinformowała, że był on notowany jako współpracownik służb bezpieczeństwa okresu komunistycznego.

- Nie widzimy, by w armii panowała świadomość, że siły zbrojne mają bronić Bułgarię i naszych sojuszników w ramach NATO. Tam nadal szerzą się kremlofilskie i putinofilskie nastroje. Ten problem wymaga rozwiązania – oznajmił w wywiadzie dla radia publicznego prof. Todor Tagarew, były minister obrony.

Według innego byłego ministra obrony i dawnego przedstawiciela Bułgarii w NATO Bojko Noewa "mechanizmy, związane z systemem bezpieczeństwa narodowego, są zniekształcone, co czyni go nieefektywnym". Jego zdaniem do wykrycia siatki szpiegowskiej doszło prawdopodobnie z zagraniczną pomocą.

Stanowisko wicepremiera

Wpływowy portal Mediapool opublikował dziewięć pytań do wicepremiera Karakaczanowa, w tym o to, czy utrzymuje niedawno wyrażone stanowisko, że "Rosja nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla Bułgarii", skoro dopuścił do istnienia szpiegowskiej sieci w resorcie.

Karakaczanow, lider partii WMRO, koalicyjnego partnera formacji premiera Bojko Borisowa GERB w ostatnich czterech latach, ma ponownie startować w wyznaczonych na 4 kwietnia wyborach parlamentarnych.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP