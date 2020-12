Rosyjski dyplomata wydalony z Bułgarii. Rosja "zachowuje prawo do podjęcia retorsji"

Bułgarska prokuratura ustaliła we współpracy z Państwową Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (kontrwywiadem), że dyplomata od 2017 roku zbierał dla rosyjskiego wywiadu wojskowego dane o liczebności amerykańskich wojsk biorących udział we wspólnych ćwiczeniach na terytorium Bułgarii. Informacje te przekazywał mu obywatel bułgarski w zamian za korzyści majątkowe. W 2020 roku to już szósty rosyjski dyplomata wydalony z Bułgarii za szpiegostwo.

Ambasada Rosji w Sofii oznajmiła w piątek po południu, że wydalenie jej dyplomaty z Bułgarii jest bezpodstawne i że Moskwa "zachowuje prawo do podjęcia retorsji" w związku z tą decyzją bułgarskich władz. "To bezpodstawne wydalenie nie przyczynia się do utrwalenia stabilizacji regionu Morza Czarnego" - głosi komunikat wydany przez rosyjska ambasadę, która ujawniła też, że wydalony dyplomata to attache wojskowy.