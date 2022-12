Kolejny kraj przekaże sprzęt wojskowy Ukrainie. Jest zgoda parlamentu

czytaj dalej

Zaledwie miesiąc po umocnieniu się u władzy Xi Jinping publicznie wystawił się na śmieszność. Pekin pod presją protestów ulicznych zaczął wycofywać się z polityki "zero covid", która miała dowodzić nieomylności chińskiego przywódcy. A to tylko symbol głębokich problemów trawiących Chiny na czele z ich dołującą gospodarką. Wiele wskazuje na to, że Xi Jinping mocniej zacisnął ręce na sterach akurat w czasie, gdy chiński okręt zmierza donikąd, a załoga przestaje widzieć stały ląd.