Populiści czy partia Borysowa? Liczą ostatnie głosy w wyborach parlamentarnych

W niedzielę wieczorem na czele byli populiści z partii Jest Taki Naród showmana Sławi Trifonowa, ale w poniedziałek rano - po przeliczeniu 95 procent głosów - to centroprawicowa GERB byłego premiera Bojko Borisowa jest bliżej zwycięstwa w wyborach parlamentarnych - przekazała bułgarska Centralna Komisja Wyborcza.

- Nigdy nie było takich wyborów, by do samego końca nie było wiadome, kto jest zwycięzcą - skomentował sytuację szef ośrodka badania opinii publicznej Gallup, Pyrwan Simeonow.

Do parlamentu wejdzie sześć ugrupowań. Lewicowa koalicja BSP na rzecz Bułgarii pozostaje trzecią siłą polityczną z poparciem na poziomie 13,53 proc. Niewielka różnica dzieli od niej centroprawicową koalicję Demokratyczna Bułgaria, która uzyskała 12,55 proc. głosów. Turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód otrzymał 10,59 proc. poparcia, a radykalny ruch Wyprostuj się, Precz z Mafią - 5,04 procenta.

Wyniki są podobne do tych w kwietniowych wyborach, po których partie nie potrafiły porozumieć się w sprawie powołania rządu i doszło do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Obecnie dwie siły polityczne – Demokratyczna Bułgaria i Wyprostuj się, Przecz z Mafią - dały do zrozumienia, że są gotowe negocjować koalicję z partią Trifonowa, który zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi swoje plany. Lider partii Jest Taki Naród określił niedzielne wybory jako najbardziej wolne i demokratyczne w historii kraju.