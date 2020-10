Przerwana wizyta, negatywny test i oskarżenia o bojkot Trójmorza. Nowa odsłona bułgarskiej wojny na górze

Propozycja odłożenie bułgarskiej prezydencji

W dokumencie podano również, że 23 czerwca przedstawiciel bułgarskiego MSZ w obecności akredytowanych w Sofii dyplomatów wyraził wątpliwość, czy Bułgaria może być gospodarzem przyszłorocznego szczytu. Według stanowiska resortu nie byłoby to celowe. We wrześniu szefowa MSZ Ekaterina Zachariewa poinformowała, że Bułgaria jest gotowa poprzeć kontynuację estońskiej prezydencji w Inicjatywie Trójmorza. Zaproponowała odłożenie bułgarskiej prezydencji o rok. W trakcie przygotowania wspólnej deklaracji, zaaprobowanej w Tallinie, bułgarski MSZ w przesłanej nocie potwierdził stanowisko Zachariewej i zaproponował skreślenie z dokumentu akapitu o bułgarskiej prezydencji w Inicjatywie Trójmorza w 2021 roku.

Przerwana wizyta w Tallinie

Komunikat rzuca światło na skandal z domniemanym zakażeniem koronawirusem u Radewa lub jego kontaktem z osobą zakażoną. Sprawa ta zmusiła go we wtorek do przerwania wizyty w Tallinie. Po powrocie do kraju prezydent zarzucił oponentom politycznym zorganizowanie prowokacji, a w środę pokazał kolejny, trzeci w ostatnim tygodniu test na koronawirusa z negatywnym wynikiem. Tego samego dnia Borisow zlecił kontrwywiadowi i agencji wywiadu zbadanie sprawy.