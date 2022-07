Dotychczasowy minister finansów Bułgarii z misją utworzenia rządu

Czy Bułgarię czekają wybory?

Po ogłoszeniu nazwiska kandydata na premiera liderka socjalistów Kornelija Ninowa oświadczyła, że jej partia wróci do stołu negocjacyjnego, nie przekazała jednak żadnych zapewnień o ewentualnym poparciu nowego gabinetu. To, co nas łączyło w dotychczasowej koalicji i nadal łączy, to dążenie do głębokiej zmiany w modelu zarządzenia państwem - powiedziała. Nie ukrywała, że jest i wiele różnic, w tym te dotyczące stosunków z Rosją.