Premier Bułgarii odrzucił żądania władz Rosji dotyczące infrastruktury NATO

Petkow wzywa Rosję do kontynuowania dialogu

- Wzywamy Federację Rosyjską, by pozostawała zaangażowana w konstruktywny dialog zmierzający do deeskalacji napięć i pracowała na rzecz bezpieczniejszej Europy, opartej na prymacie nadrzędności prawa i ścisłego przestrzegania podjętych międzynarodowych zobowiązań – podkreślił premier, który przybył do parlamentu specjalnie, aby złożyć to oświadczenie.