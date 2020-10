Premier Bułgarii zakażony koronawirusem. "Lekko niedomagam"

Borisow z kwarantanny został zwolniony, gdy dwa testy na obecność koronawirusa wykonane u niego w piątek i sobotę okazały się negatywne. Szef stołecznej inspekcji zdrowotnej Danczo Penczew tłumaczył to negatywnymi wynikami testów oraz pełnieniem przez Borisowa ważnej społecznej funkcji, którego nie można przerwać. Decyzja ta zapadła, choć kilka dni wcześniej główny krajowy inspektor sanitarny Angeł Kunczew powiedział, że nawet jeśli test po kontakcie z zakażoną osobą jest negatywny, to nie oznacza to automatycznego zwolnienia z obowiązku izolacji.