Pożar autokaru w Bułgarii. Wstępne przyczyny wypadku

Premier Macedonii Zoran Zaev poinformował we wtorek, że osoby, którym udało się przeżyć tragiczny wypadek autokaru, w którym zginęło co najmniej 46 osób, wydostały się z płonącego pojazdu przez okno. Udało im się wybić jedno z okien i uratować kilka osób. Niestety, reszcie się to nie udało - powiedział dziennikarzom.